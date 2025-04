Alejandro Rojas, talento y carácter del judo grancanario

Iván Martín Chacón Telde Miércoles, 16 de abril 2025, 13:16 Comenta Compartir

El éxito no llega solo y Alejandro Rojas (Telde, 2007) se lo ha ganado por méritos propios. El joven del Club Nieves-Akari se ha eregido como uno de los principales judokas en el panorama nacional e internacional gracias a su talento y actitud más que positiva. Tras cosechar múltiples medallas, la última en Pamplona conquistando el bronce en el Campeonato de España Júnior 2025, ya prepara con «ganas e ilusión» su próximo evento que tendrá lugar en Berlín en la European Cup.

El talentoso grancanario cuenta su historia, la cual asegura haber comenzado su andadura en esta modalidad luego de dejar el fútbol con tan solo siete años. Ahora, con 18, se ha forjado como uno de los grandes. «Principalmente empecé a caminar sobre el judo a partir de los 12 años, en categoría infantil. Sobre esas edad es cuando realmente empiezas a competir. La verdad que fue un inicio soñado, a las primeras de cambio, conseguí medallas y me quedé segundo en el ranking nacional. En 2020 llegó la pandemia, COVID-19, y me quedé un año sin nada porque se canceló todo», esgrimió.

Al año siguiente, «volví con más fuerzas que nunca» pero Rojas tuvo la mala suerte de lesionarse, por lo que se vio obligado a detener su senda: «Estuve todo el curso de 2021 en el dique seco». Con 14 años, ya en categoría cadete, «lo dejé aparcado un año porque no tenía buenas sensaciones ni encontraba demasiado tiempo para estudiar. Además, las lesiones también influyeron».

El joven volvería al ruedo en 2023, esta vez para no parar. Logró salir campeón en las Copas a nivel nacional, llegando a conseguir su primera medalla en la Copa Europea de Fuengirola, celebrada en la Costa del Sol (Málaga). «Quedé quinto, ya que perdí el combate por el bronce, pero a partir de ahí logré alcanzar el Campeonato de España cadete».

Con todos estos logros, recibe una llamada para formar parte del primer equipo nacional de España. «El año pasado ya hubo una mejoría notable porque conseguí mis dos primeros bronces en una categoría superior a la mía. Era cadete y la logré en la júnior. Un hecho histórico, del cual me siento muy orgulloso». Cabe reseñar que cadete comprende las edades desde los 15 hasta los 18 años y, a partir de ese rango, ya se forma parte de categoría júnior.

Para más inri, «tuve una experiencia maravillosa en el Campeonato del Mundo que se disputó en Perú. Fui el quinto júnior y el mejor de España. En lo que respecta a este curso 2025, «he conseguido mi primera plata a nivel internacional plata a nivel internacional». El joven de Las Huesas Alejandro Rojas, alcanzó una meritoria medalla de bronce en el Campeonato de España Júnior de Judo 2025, celebrado el pasado 29 de marzo en la ciudad de Pamplona (Navarra). Perteneciente al equipo nacional por tres años consecutivos, forma parte del peso más de 100 kilogramos, pesando él sus 125 kg actualmente.

Asegura que le resulta a veces complicado alternar su vida de estudiante (2º de Bachiller), con los entrenamientos: «es dificil de compaginar pero suelo entrenar de lunes a viernes, es lo normal. Voy al gimnasio a hacer pesas siempre que puedo. Además, imparto clases a niños de benjamín los martes y jueves, aunque mis compañeros me cubren cuando tengo exámenes, porque lo cierto es que no me da la vida». Su próximo reto es afrontar el Campeonato de la European Cup de Berlín el 21 y 22 de junio, un evento en el que estará «representando una vez más al combinado nacional», expuso con orgullo y carácter.

Cuestionado por cómo se catacteriza dentro y fuera del tatami argumentó:«Cuando entreno y compito me gusta dar lo mejor de mí y estar lo más óptimo posible. Fuera, soy carismático para entrenar, porque no puedes ir con malas caras. Soy de lo más competitivo». Para finalizar, quiso destacar el agradecimiento a su familia y entrenadores, ya que «sin ellos no podría haber llegado a donde estoy». También dejó claro que:«cualquier ayuda es bienvenida», refiriéndose a los patrocinios y nuevos sponsors que puedan costearle los viajes y traslados.