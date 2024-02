Alejandro Rojas: «Mi principal labor es ir abriendo el camino»

Quedan 189 días para los Juegos Paralímpicos, que se disputarán en París del 28 de agosto al 8 de septiembre de este año, y el nadador grancanario Alejandro Rojas se ha puesto el objetivo de llegar de la mejor manera posible. Con dos carreras a su espalda, dos trabajos en su rutina y su entreno diario, le da aún más mérito a un chico que sueña en grande.

CaixaBank, patrocinador oficial del Comité Paralímpico Español desde el año 2019 y entidad vinculada al plan ADOP, ha organizado este miércoles su primera parada del proyecto Camino a París. Las Palmas de Gran Canaria ha acogido el primer acto de esta iniciativa, que ha tenido como protagonista al nadador Alejandro Rojas.

«Mi principal labor es abrir un poco el camino a los demás canarios para que intenten llegar a los Juegos» con la vista puesta en Los Ángeles 2028. Quiere Rojas visibilizar aún más el deporte paralímpico: «Hemos recorrido mucho camino pero aún nos queda para profesionalizar todo esto. No hablo de reconocimiento en los medios de comunicación, pero sí el camino que he tenido que recorrer y que se valore que voy a estar en unos Juegos Paralímpicos en el que pocos deportistas canarios han podido estar«.

«Estoy eternamente agradecido a mis padres, pues estuvieron llevándome la piscina del Hospital San Juan de Dios todos los días durante 14 años. Luego me surgió la posibilidad de nadar. El deporte me ha dado la independencia que necesitaba. He tenido una vida cargada de obstáculos pero he sacado garra y he podido dar mi mejor rendimiento en el momento preciso, soy un afortunado por vivir lo que vivo hoy en día«, refiriéndose al Plan ADO.

Se emociona al hablar del apoyo incondicional de sus padres: «Me ilusiona mucho que estén mis padres en estos juegos por todo lo que han hecho por mí. Merecen vivirlo conmigo. Estar acompañado por ellos me da más fuerza, ya que animan a diario a seguir adelante«.

Sin Beca ADO, Rojas pide apoyo de las entidades públicas: «Me tengo que buscar las castañas yo solo por un mal resultado que tuve en su momento. Ahora tengo ilusión, aunque no tenga dicha ayuda. Me ha faltado repercusión, no quiero que se me reconozca por salir en la televisión, sino que la gente me conozca por mis méritos deportivos. Las instituciones públicas me han ayudado, porque los campeonatos muy caros, a veces he tenido que costearlo de mi bolsillo pero no me arrepiento«, concluyó Rojas.