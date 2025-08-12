Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Adrián Naranjo, a la derecha y con calzón rojo, durante su pelea ante Amaev. C7

Adrián perdió una pelea pero se ganó la estima de WOWFC

Deportes de contacto ·

El grancanario acapara elogios y estará en la agenda de la promotora referencial tras su combate ante el ruso Amaev

Ignacio Sánchez Acedo

Ignacio Sánchez Acedo

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 12 de agosto 2025, 12:43

Perdió pero ganó. Adrián Naranjo se dejó notar en la Marbella Starlite, velada organizada por la promotora WOWFC el pasado fin de semana en la capital malagueña, y en la que midió fuerzas con el ruso Akhmed Amaev. El luchador grancanario cayó en el primer asalto por estrangulamiento, pero, hasta esa maniobra decisiva, acaparó elogios a ojos de la crítica, hasta el punto de saber que estará en los planes de de futuros eventos tanto dentro como fuera de España.

Naranjo no se arredró ante la magnitud de un rival temido y que no encontraba a nadie que quisiera emparejarse con él en la jaula. Que aceptara el reto y rindiera como lo hizo fue una tarjeta de presentación que puede proyectarle a escala internacional.

«Que Amaev me dirigiera palabras de reconocimiento tras la pelea y que desde WOWFC me hayan dicho que seguiré estando presente en sus planes me deja un gran sabor de boca. Quería ganar y pude hacerlo, aunque tuve mala suerte de caer mal cuando derribé a Amaev y luego él aprovechó un fallo mío. Pero salí contento de mis sensaciones y con la ilusión de volver pronto«, expuso.

En su agenda está la de regresar a la competición entre final de año e inicios de 2026 luego de una actividad importante en los meses precedentes, con hasta tres apariciones, con el desgaste físico y mental que comporta.

«Descansaré un par de días y ya. Hago lo que me gusta y quiero prepararme al máximo para el futuro. Me quedo con la parte positiva de mi experiencia en Marbella y eso me va a ser de gran ayuda en todos los sentidos», concluye convencido.

