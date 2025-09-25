Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El piloto grancanario Luis Monzón, en acción. www.motoraldia7.com

El 44º Rally Villa de Teror reunirá a 129 participantes

Automovilismo ·

Esta prueba se disputará este sábado sobre los tramos cronometrados de Teror-Utiaca, Artenara-Cruz de Tejeda y El Zumacal-Los Castillos, a repetir todos en tres ocasiones

Juan Carlos de Felipe

Teror

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:36

Como ya se informó en la anterior nota de prensa una vez se cerró el plazo de admisión de inscripciones, numerosos equipos vuelven a respaldar el trabajo de la Escudería Aterura superando con creces el centenar de inscritos.

Serán diez unidades de la categoría rally2 las que estarán llamadas a luchar por las primeras posiciones, sin dejar de destacar a otros equipos con coches potentes.

El número 1 lo portará el Citroën C3 de Yeray Lemes-Aitor Cambeiro, el 2 será propiedad del Hyundai I20 de Alexey Lukyanuk-Yuri Kulikov y el número 3 es para Miguel Suárez-Edu González.

En la RS tendrán mucho que decir Pepe y Rosmen Díaz con su BMW 323, actualmente líderes regionales y provinciales.

Continuando con el Programa Horario y mientras se llevan a cabo los reconocimientos de los equipos foráneos, la próxima cita será el inicio de las Verificaciones Administrativas, que se desarrollarán en la tarde del viernes en las Casas Consistoriales de Teror, y posteriormente las Verificaciones Técnicas en la Plaza del Pino. La Ceremonia de Salida será, como no podía ser de otra manera, en la calle Real y los coches quedarán en Parque Cerrado delante de la Basílica. El sábado a primera hora se dirigirán a sus asistencias antes de dirigirse a los tramos cronometrados.

Recordar que este 44º Rally Villa de Teror se disputará sobre los tramos cronometrados de Teror-Utiaca, Artenara-Cruz de Tejeda y El Zumacal-Los Castillos a repetir en tres ocasiones. Los reagrupamientos serán en la Plaza de Ntra. Sra. Del Pino. Una vez completadas las nueve especiales, la llegada final a Teror está prevista para las 19:00h.

La Escudería Aterura y el Rally Villa de Teror cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de la Villa de Teror y la empresa local Aguas de Teror, el patrocinio de Toyota Canarias, Emicela, Restaurante El Encuentro, Asador El Secuestro y Taller Teroauto Motor, además del respaldo del Gobierno de Canarias, la Federación Canaria de Automovilismo, la Federación de Automovilismo de Las Palmas y de la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes.

