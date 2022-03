Marta Mangué: «Vengo a por todas»

«Deportivamente el objetivo es ganarlo todo. He vivido el balonmano desde los 8 años. He luchado por ganar y mejorar. Vengo a por todas». Así de optimista se mostró Marta Mangué en su regreso al Rocasa Gran Canaria en la que fue, este viernes, rueda de prensa de su presentación oficial de cara al curso que viene.

La grancanaria mostró su ilusión absoluta por volver a casa y aseguró que su objetivo para la próxima temporada es ganarlo todo con el Rocasa Gran Canaria durante su presentación en el Gran Rocasa de Jinámar. Asimismo, señaló encontrarse físicamente bien y está lista para afrontar cada reto que se le presente en la isla.

Marta Mangué ya está en casa. La jugadora insular fue presentada este viernes en el Gran Rocasa de Jinámar en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada por Antonio Moreno, presidente del BM Remudas, Diego Ojeda, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Telde, y Luis Roca, Consejero Delegado de Rocasa. Mangué no escondió su felicidad de volver a la isla y expresó su deseo de poder ayudar al Rocasa Gran Canaria a conseguir títulos.

«Estoy muy contenta. Volver a casa 20 años después es muy emocionante. Quiero dar toda mi experiencia. Vengo físicamente bien y quiero enseñar a todas esas niñas que viene por detrás. Quiero disfrutar de mi familia y de este Rocasa», aseveró la isleña.

Expuso además Mangué que «todavía no puedo decir nada del equipo porque no me he incorporado. No encontraré diferencias porque esto es balonmano profesional. Lo que sí voy a encontrar es el cariño que no he tenido fuera».

Sí tiene claro que «el club ha crecido mucho, ha conseguido muchos títulos y creo que esa es la gran diferencia del equipo que había cuando me marché».

En cuando a sus objtivos en su nueva etapa en la isla, Marta Mangué aseveró en su presentación que «deportivamente el objetivo es ganarlo todo. He vivido el balonmano desde los 8 años. He luchado por ganar y mejorar. Vengo a por todas».