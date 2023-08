María Pérez, campeona del mundo de 20 kilómetros marcha

La española María Pérez, con un tiempo de 1h26:51, se convirtió este domingo en Budapest en campeona del mundo de 20 kilómetros marcha.

María Pérez, de 27 años, arrebata la corona de campeona mundial de la distancia a la peruana Kimberly García León, que entró cuarta.

Subcampeona del mundo se proclamó la australiana Jemina Montag y el bronce se lo colgó la italiana Antonella Palmisano.

Es el segundo oro de la delegación española en la cita mundialista, tras la victoria en la misma prueba, en categoría masculina, de Álvaro Martín.

Carrera

Al igual que el sábado Álvaro Martín, María Pérez ha ofrecido una exhibición de táctica y poderío, calcando la marcha del pacense, es decir, escondida en el grupo hasta el kilómetro 15 y a partir de ahí, volar en solitario hasta la meta. España llevaba ocho años sin sumar un oro y en dos días ha sumado dos títulos mundiales gracias a dos grandes marchadores. Teniendo en cuenta que en 2015 fue oro Miguel Ángel López, hay que irse hasta Sevilla'99 para encontrar dos oros y dos deportistas que ganaron y no eran marchadores, Abel Antón en maratón y Niurka Montalvo en longitud.

En la meta, la granadina de Orce ha celebrado por todo lo alto ese título que es la mejor reivindicación que puede ofrecer la marcha española. Y también era una reivindicación personal. Porque la pupila de Jacinto Garzón, su entrenador de toda la vida, ha sufrido mucho en el último año. No es fácil asimilar que, de repente, todo lo que has hecho en tu carrera deportiva no funciona. Tras ser campeona de Europa en 2018 y cuarta en los Juegos Olímpicos de Tokio, Pérez comenzó a acumular descalificaciones. Primero en la Copa de Europa de Podebrady. Después, más dolorosa, en el Mundial de Eugene. Y un mes después, fuera del Europeo de Múnich. Metida en un bucle del que había que encontrar la forma de salir, María y su entrenador comenzaron a buscar soluciones mientras la atleta se olvidó por cuatro meses de la marcha. Aprovechó para correr e incluso fue capaz de quedar 14ª en la San Silvestre Vallecana con 34.08.

Pero había que regresar. Los consejos de expertos como Josep Marín, García Bragado, Robert Korzeniowski, Beatriz Pascual... determinaron los cambios que había que hacer en el estilo de María, que ya no despegaba tanto los pies del suelo y era una marcha más fluida. Había que testar en competición y vaya si lo hizo. En mayo estableció el récord mundial de 35 kilómetros marcha, una distancia a la que también se ha adaptado a la perfección.