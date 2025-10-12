María Cantero y Paula Barceló conquistan el oro mundial en 49er FX

La grancanaria, regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria, y su compañera Barceló, se han impuesto con autoridad en el Campeonato del Mundo disputado en las aguas de Poetto Beach, en Cagliari

CANARIAS7 Cagliari (Italia) Domingo, 12 de octubre 2025, 21:28 Comenta Compartir

La vela española vuelve a ocupar el lugar que le corresponde en la élite internacional. La grancanaria María Cantero, regatista del Real Club Náutico de Gran Canaria, y su compañera Paula Barceló se han proclamado flamantes campeonas del mundo de 49er FX tras imponerse con autoridad en el Campeonato del Mundo de 49er FX 2025, disputado del 7 al 12 de octubre en las aguas de Poetto Beach, en Cagliari.

La tripulación española ha cuajado una actuación sobresaliente desde la primera jornada. Siempre clasificadas en puestos de podio, comenzaron liderando la general, cedieron la primera plaza en el segundo día de competición y se mantuvieron terceras durante la tercera y cuarta jornada. La penúltima jornada la cerraron en segunda posición, a solo dos puntos del oro y con una sólida ventaja de 20 sobre el tercer clasificado.

En la pre-final de las 20 mejores lograron asegurar con solvencia su pase a la Medal Race, acompañadas por las potentes tripulaciones de Suecia, Canadá y Reino Unido, accediendo a la gran final con la medalla de bronce garantizada, pero con la mirada puesta en el oro.

Ampliar C7

El último asalto fue una clase magistral de táctica, temple y ambición. Desde la misma salida, Cantero y Barceló ejecutaron una arriesgada maniobra a babor, cortando la proa a la flota y ganando el control del lado derecho del campo de regatas. La apuesta salió perfecta: se colocaron en cabeza desde el primer tramo y mantuvieron el control con una navegación impecable.

Cruzaron la línea de meta en primera posición. Con esa victoria final certificaron el título mundial por delante de las suecas Vilma Bobeck (plata olímpica en París 2024) y Ebba Berntsson, mientras que las canadienses Georgia Lewin-Lafrance y Antonia Lewin-Lafrance completaron el podio.

«Todos los equipos han navegado muy bien hasta el final. Ha sido una batalla intensa, la hemos disfrutado pero también sufrido», reconocía Cantero tras colgarse el oro.

Un título con vañor añadido

Este campeonato tiene un significado especial para la dupla española. No solo es su primer oro mundial como equipo, sino que además supone el debut de Barceló como timonel en una cita de máximo nivel. La doble olímpica y campeona del mundo como tripulante ha demostrado una adaptación fulgurante junto a María Cantero, con quien ha tejido una sincronía que ha sorprendido a toda la flota.

El equipo ha contado con el respaldo técnico de Xabi Fernández, campeón del mundo de 49er, medallista olímpico y veterano de la Copa América y la Volvo Ocean Race, cuya experiencia ha sido determinante en la estrategia y la puesta a punto de la embarcación.

La buena noticia para la vela española no termina ahí. La otra tripulación vinculada al RCNGC, formada por Alicia Fras y Elena Barrio García, también firmó una actuación meritoria al finalizar en la 24ª posición. Un resultado notable, sobre todo teniendo en cuenta que llegaron al campeonato con muy poco tiempo de preparación tras una reciente operación de rodilla.

Este doble resultado confirma el excelente momento de forma y la profundidad del talento femenino español en la clase 49er FX.