Manolo López autoriza la lucha canaria sin modificar el decreto ley

La tarde noche del pasado jueves fueron horas de emociones encontradas para el mundo de la lucha canaria. No en vano, el propio director general de Deportes, Manolo López, por enésima vez, había comentado que en dicho día se corregiría el error cometido en el decreto 11/2021 de 2 de septiembre que, por un lado, en el artículo 14 c del Anexo III, autorizaba la lucha canaria si los luchadores presentaban pruebas de no estar contagiados por la Covid-19 o estaban vacunados en su pauta completa, pero por otra, en el mismo artículo, pero en el apartado f, la prohibía si había estados de alerta 1 y 2. Textualmente dice: «En el desarrollo de competiciones deportivas de carácter federado de ámbito regional o insular se permiten, exclusivamente en los niveles de alerta 1 y 2, las competiciones deportivas tanto en espacios al aire libre como en zonas interiores, salvo aquellas modalidades en las que se requiera contacto físico interpersonal continuado con el adversario».

En la rueda de prensa del portavoz del gobierno, posterior al Consejo, no se hizo referencia a nada relacionado con la lucha canaria, ante la sorpresa de todos que esperaban la eliminación de ese apartado 14 f, por lo que el director general de Deportes, una vez comprobado que no se modificó dicho artículo, elaboró y envió una nota a las federaciones, donde tras exponer que lo ha consensuado con el Servicio Canario de la Salud, reproduce el artículo 14 c del Anexo III de la ley 11/2021 donde se autorizaban los deportes de contacto continuado, como la lucha canaria, si se estaba vacunado o tenían test o pruebas realizadas. El comunicado lo finaliza con: «Y es por ello que comunica a la Federación que la práctica de entrenamientos y competiciones está autorizada, cumpliendo en todo momento todos los aspectos recogidos en el citado artículo, además de otros artículos del Decreto referidos al aforo de las instalaciones deportivas, uso de mascarillas y otras restricciones que emanan del Decreto».

Alegría con matices

Una vez conocido el documento, hubo reacciones encontradas, ya que en principio la alegría se desbordaba, pues se autorizaba a luchar nuevamente y era lo demandado por todo el mundo del vernáculo deporte y, por otro, algunos luchadores y aficionados se preguntaban la razón por la cual se había esperado más de mes y medio para autorizarla, si no hubo que modificar nada. «Se ha perdido un tiempo precioso para hacer fichas y preparar la temporada», comentaba a este periódico un directivo.

Por su parte, la Federación de Gran Canaria emitía un comunicado tras la nota de la Dirección General de Deportes, donde expresaba que: «La Federación Regional, Federaciones Insulares y Clubes venían reclamando desde hace ya varios meses un retorno seguro para nuestro deporte vernáculo y, por fin, sus súplicas han tenido el resultado esperado». La euforia por volver a los terreros era patente, aunque no haya cambiado nada desde el pasado 6 de septiembre.

La Regional también remitió una nota, pero a través del jefe de prensa de la Insular grancanaria, Sergio Macías, pues no tiene responsable de comunicación tras el cese-dimisión de José Manuel Pitti. En ella, la titula como «El Gobierno Canario da luz verde» a la reactivación de la Lucha Canaria, mostrando su satisfacción, indicando en la misma las razones de la nota difundida por la DGD.