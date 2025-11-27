Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jonathan Guedes hombre importante del maninidra realiza una burra. Pedro Reyes

Maninidra y Santa Rita, un encuentro para ser o no ser en la Lucha Canaria

El fin de semana, las finales del Fajín en Vecindario serán televisadas

Pedro Reyes

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:17

Comenta

El mundial de Ssirum ha forzado el aplazamiento de la jornada de primera, pero no la de las categorías de plata y bronce, celebrándose todas las luchadas este viernes a las 21 horas. El choque más decisivo en la liga insular trofeo Cabildo de Gran Canaria, lo tendremos en Ingenio donde el Maninidra, necesitado de la victoria, recibe la visita del Santa Rita, segundo en la tabla, o podría quedarse ya un poco descolgados para una de las dos primeras posiciones que llevan a la final.

El líder Unión Agüimes en el derbi local, se enfrenta al Roque Nublo en el Cruce de Arinaga, donde son claros favoritos por la trayectoria de ambos conjuntos. Por su parte el Guanarteme también está necesitado de imponerse a los Guanches en la Gallera terrero Santiago Ojeda, para seguir con sus aspiraciones.

Tercera

La montaña de Gáldar será escenario de un choque de trenes entre el líder, Castro Morales B, y el Ajódar, tercer clasificado y a una sola victoria, lo que puede dar cambios en la tabla o confirmaciones. El Unión Sardina no puede perder más puntos en su feudo de Vecindario o dirá adiós a estar entre los mejores, pero el Vecinos Unidos de Firgas tratará de impedirlo. Por su parte el Adargoma recibe en la Presa al colista Unión Doctoral, con ganas de conseguir su segunda victoria y seguir escalando.

Liga ABT

En categoría femenina solo hay dos encuentros. Este viernes a las 19:30 horas el Castro Morales se enfrenta en Vecindario al Unión Sardina, primero contra cuarto y el sábado a la misma hora en el Chiquero de los Molinillos, el Maninidra, tercero, se las verá con el Cafetería Pio Pio Santa Rita, segundas en la clasificación. Los cuatro primeros se miden entre sí y pueden ya ir fijando las posiciones de los candidatos cara a la final.

Fajín

El sábado y domingo se desarrollará en Vecindario la fase final de la VI edición del trofeo el Fajín, competición que organiza la Fundación Cajacanarias que se ha convertido en el campeonato de Canarias de categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil. Tras los torneos clasificatorios en todas las islas, los mejores comienzan el sábado la fase de clasificación y el domingo en la mañana las finales, ya sea en masculino y femenino que serán retransmitida por la tele canaria dentro del programa Terrero y Gloria que dirige Willy Rodríguez

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un correo que amenaza con «una masacre» en la ULPGC desaloja varias facultades
  2. 2 ¿Qué es el grupo 764 mencionado en la amenaza contra la ULPGC?
  3. 3 Así fue el correo que provocó el desalojo de la ULPGC: «Voy a ir armado para fusilar a tantos godos como sea posible»
  4. 4 Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano»
  5. 5 El alumnado de la ULPGC tras la amenaza de «masacre»: «Se vivieron momentos de tensión e incertidumbre»
  6. 6 Esto es lo que cobran los alcaldes de Canarias: unos superan los 90.000 euros y otros no llegan a 800 anuales
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8 La TAO ya es un solar y sus noches de fiesta son solo un recuerdo
  9. 9 Detienen a una mujer por intentar vender un reloj Rolex sustraído en el Hospital Insular
  10. 10 Absueltos todos los acusados del caso Emalsa

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Maninidra y Santa Rita, un encuentro para ser o no ser en la Lucha Canaria

Maninidra y Santa Rita, un encuentro para ser o no ser en la Lucha Canaria