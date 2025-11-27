Maninidra y Santa Rita, un encuentro para ser o no ser en la Lucha Canaria El fin de semana, las finales del Fajín en Vecindario serán televisadas

Pedro Reyes Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:17

El mundial de Ssirum ha forzado el aplazamiento de la jornada de primera, pero no la de las categorías de plata y bronce, celebrándose todas las luchadas este viernes a las 21 horas. El choque más decisivo en la liga insular trofeo Cabildo de Gran Canaria, lo tendremos en Ingenio donde el Maninidra, necesitado de la victoria, recibe la visita del Santa Rita, segundo en la tabla, o podría quedarse ya un poco descolgados para una de las dos primeras posiciones que llevan a la final.

El líder Unión Agüimes en el derbi local, se enfrenta al Roque Nublo en el Cruce de Arinaga, donde son claros favoritos por la trayectoria de ambos conjuntos. Por su parte el Guanarteme también está necesitado de imponerse a los Guanches en la Gallera terrero Santiago Ojeda, para seguir con sus aspiraciones.

Tercera

La montaña de Gáldar será escenario de un choque de trenes entre el líder, Castro Morales B, y el Ajódar, tercer clasificado y a una sola victoria, lo que puede dar cambios en la tabla o confirmaciones. El Unión Sardina no puede perder más puntos en su feudo de Vecindario o dirá adiós a estar entre los mejores, pero el Vecinos Unidos de Firgas tratará de impedirlo. Por su parte el Adargoma recibe en la Presa al colista Unión Doctoral, con ganas de conseguir su segunda victoria y seguir escalando.

Liga ABT

En categoría femenina solo hay dos encuentros. Este viernes a las 19:30 horas el Castro Morales se enfrenta en Vecindario al Unión Sardina, primero contra cuarto y el sábado a la misma hora en el Chiquero de los Molinillos, el Maninidra, tercero, se las verá con el Cafetería Pio Pio Santa Rita, segundas en la clasificación. Los cuatro primeros se miden entre sí y pueden ya ir fijando las posiciones de los candidatos cara a la final.

Fajín

El sábado y domingo se desarrollará en Vecindario la fase final de la VI edición del trofeo el Fajín, competición que organiza la Fundación Cajacanarias que se ha convertido en el campeonato de Canarias de categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil. Tras los torneos clasificatorios en todas las islas, los mejores comienzan el sábado la fase de clasificación y el domingo en la mañana las finales, ya sea en masculino y femenino que serán retransmitida por la tele canaria dentro del programa Terrero y Gloria que dirige Willy Rodríguez