Machín: «Hacer un equipo con 20 jugadores nuevos no es fácil, pero salimos adelante»

Con más de 500 encuentros entre Segunda RFEF, Tercera y Regional, el estratega del Unión Sur Yaiza, Juan Antonio Machín, analiza el panorama actual de su equipo y de la categoría autonómica, destacando que «tras un verano más que intenso, hacer un grupo con 20 nuevos jugadores y no renovar a ninguno de los 23 que había en la campaña anterior no es nada fácil«. Aún así, el técnico lanzaroteño confía en su equipo para competir en una de las campañas »más complicadas de los últimos años, en la que perfectamente puede haber hasta diez equipos que aspiren al ascenso«.

Tras el descenso del conjunto conejero y la dimisión de su presidente, la realidad deportiva del club pasó por una particular catarsis: «Había que hilar muy fino para poder fichar. Pudimos rescatar jugadores de la cantera y gente de la casa para poder hacer realidad el nuevo proyecto», señala una voz más que autorizada en el balompié de la isla.

Para ello, se rescataron a varias piezas que en la Segunda RFEF habían quedado descartadas y que sirvieron, según Machín, «como una inyección de moral para dar cuerpo a la nueva plantilla, como es el caso de Ubay que, pese a contar con 40 años, está físicamente muy bien y de hecho tuvo minutos ante Las Palmas C. Nos está ayudando como pilar de vestuario y a partir de ahí hemos podido concretar el equipo«.

De esta forma, el Yaiza ha arrancado la competición con jugadores de garantías como el meta Gregorio, los defensas Félix Cordero y Carlos Rosa, los centrocampistas Matías Sosa y Marcos o los atacantes Álvaro Garrido, Aco Hernández y el venezolando Diosbert, un ariete de más de 1,90 de humanidad.

La ecuación, de momento, ha empezado con buen pie, ya que el pasado fin de semana el equipo consiguió romper la racha de casi dos años sin perder de Las Palmas C (0-1 en el Anexo). «Es importante empezar la competición con la victoria, ya que permite que el equipo crea en el trabajo que estamos realizando. Pero esto apenas acaba de iniciarse y hay que tener claro que, a diferencia de otros años en los que veías cinco o seis aspirante, esta temporada podemos hablar perfectamente de una decena. El Atlético Paso ha hecho un gran equipo; el Mensajero siempre estaría ahí, pero no podemos olvidar al Arucas, que se ha reforzado bien, así como el San Fernando, el Tamaraceite o el San Mateo», explica. «Se me olvidará alguno seguramente, pero incluso metería a Las Palmas C. Me gusta como juegan y el ambiente que generan en el Anexo. Es lo que necesitamos en Tercera y junto al Tenerife C van a robar muchos puntos».

En paralelo, Machín reconoce que la actual directiva «nos ha pedido intentar estar en el playoff. Me gusta que sean optimistas y, aunque no será fácil, vamos a luchar por ello. Ojalá la competición nos ponga ahí poco a poco con el paso de las jornadas».

Con ello, el técnico conejero afronta una temporada más -y eso que comenzó en la campaña 99/2000, recién afrontando el cambio de siglo- con más de 500 partidos a sus espaldas entre el Orientación Marítima, el Unión Sur Yaiza, Lanzarote, San Bartolomé y Tazacorte. «La verdad es que ya pierdo la cuenta, pero bueno, lo afrontamos con la misma ilusión que la primera vez».

Este sábado toca estreno ante la afición y frente al Herbania, un contrincante que buscará a base de colmillo y defensa un resultado positivo. «Vamos a recibir a un rival que, pese a sufrir bajas importantes en verano, se ha movido bien en el mercado, con un técnico que conozco su forma de plantear los partidos. Va a a ser duro, porque seguramente van a defender muy bien, con transiciones rápidas que nos lo pondrán muy difícil. Suena a tópico decirlo, porque todos los rivales en esta categoría son complicados pero, sin duda, en este duelo habrá que rozar la perfección».