Imagen del jugador Carmelo Cabrera Domínguez. C7

Luis Yeray Gutiérrez propondrá nombrar a Carmelo Cabrera Hijo Adoptivo de La Laguna

El alcalde de La Laguna llevará al pleno de octubre la moción para reconocer la trayectoria del histórico base canario y su vínculo con el C.B. Canarias

CANARIAS7

San Cristóbal de La Laguna

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:32

El alcalde de San Cristóbal de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, anunció que propondrá en el próximo pleno del Consistorio, previsto para el mes de octubre, el inicio del expediente de honores y distinciones para conceder el título de Hijo Adoptivo al baloncestista Carmelo Cabrera Domínguez.

El regidor destacó «la gran relación que une a Carmelo Cabrera con San Cristóbal de La Laguna, donde desarrolló una parte importante de su dilatada y exitosa carrera como jugador de baloncesto, vistiendo los colores del Club Baloncesto Canarias entre los años 1981 y 1988, con un total de 123 partidos oficiales disputados».

Gutiérrez subrayó que, aunque nacido en Gran Canaria, Cabrera «es un símbolo y un icono de nuestro deporte», ya que integró «una de las plantillas más exitosas y destacadas de la historia del club aurinegro» y se convirtió en un referente para generaciones de laguneros y laguneras.

Además de su etapa en el C.B. Canarias, Cabrera brilló con el Real Madrid, donde conquistó diez títulos de Liga, siete Copas, tres Intercontinentales y dos campeonatos de Europa. Su trayectoria internacional con la selección española también fue notable, con más de un centenar de partidos, participación en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 y la medalla de plata en el Eurobasket de Barcelona 1973.

Durante las temporadas 1983/84 y 1984/85 fue líder en asistencias de la liga española, y se retiró en 1988 defendiendo la camiseta del C.B. Canarias. Más allá de sus éxitos deportivos, la afición lo recuerda como un emblema dentro y fuera de la cancha, por los valores que transmitió, su carisma y su compromiso social en actividades solidarias.

