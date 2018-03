Julen Lopetegui facilitó este viernes la lista de 24 convocados para los amistosos ante Alemania y Argentina, con las grandes novedades de Marcos Alonso (Chelsea), Rodri Hernández (Villarreal) y Dani Parejo (Valencia), la vuelta de Diego Costa (Atlético) y la ausencia destacada de Álvaro Morata (Chelsea). El grancanario Vitolo tampoco entró en esta lista clave. El extremo no termina de arrancar en el Atlético y su puesto, que hace año y medio parecía indiscutible, está en riesgo, aunque aún tiene dos meses para intentar volver a su mejor versión. Por lo tanto, David Silva es el único canario que está en la convocatoria de Lopetegui.

El técnico guipuzcoano ofreció su última convocatoria antes de decidir los 23 con los que acudirá al Mundial de Rusia de este verano, un tren que se aleja un tanto para jugadores que han sido casi fijos hasta ahora. Este es, sobre todo, el caso de Morata, que se queda fuera después de haber sido uno de los pilares para el seleccionador y tras haber perdido su protagonismo en el actual flojo momento del Chelsea, con menos confianza por parte de Antonio Conte, pocos goles y problemas físicos.

El tercer nombre habitual que no apareció en la lista es el del central catalán Marc Bartra, habitual también, pero que no gozó en esta ocasión de la confianza pese a su vuelta a España para liderar la defensa del Real Betis. En el lado contrario están Isco Alarcón, sobre el que Lopetegui mantiene intacta su confianza pese a que el malagueño no está atravesando su mejor momento, o su compañero Marcos Asensio, que recuperó parte de su brillo en la eliminatoria de ‘Champions’ contra el PSG.