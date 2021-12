Llega la hora de la verdad con las esperadas finales en el Arena

El GlobalJam 2021 ya tiene sus finales. Tanto el cuadro masculino como femenino se va a decidir hoy con sabor canario en uno de los partidos por el título. El Spar Gran Canaria Fundación Poderosas va a intentar añadir a su ya amplia vitrina un trofeo que todavía no tiene, aunque para ello tendrá que doblegar a la Helsinki Basketball Academy (18.00 horas) en el último partido del cuadrangular femenino. Por su parte, la Orange1 Bassano Basket también luchará por su primer GlobalJam ante el Bears Academy (20.00 horas), que fue capaz de vencer a The Skill Factory.

El Bears se carga al campeón

Saltó la sorpresa en el GlobalJam 2021. El Bears Academy doblegó a The Skill Factory, actual bicampeón de la cita, y se clasificó para la gran final. El cuadro danés realizó un partido perfecto, poniendo en muchos aprietos a los americanos desde el inicio gracias a su increíble intensidad. Los pupilos de Anton Elsner dominaron el ataque con inteligencia y no dejaron a los jugadores de TSF brillar. El final fue apretado, pero el Bears Academy no entendió de favoritismos y soñará con ganar este GlobalJam hoy en la final ante el Orange1 Bassano (70-73).

No hubo proeza del Granca

El combinado de jugadores europeos peleará por acabar como quintos tras lograr su primera victoria en este GlobalJam. SNM doblegó a un Herbalife Gran Canaria que luchó con todo hasta el final. El choque estuvo muy igualado y los amarillos fueron, incluso, capaces de ponerse por delante a falta de 10 minutos. Sin embargo, los jugadores de Gee Gervin estuvieron algo más acertados en los instantes finales y acabaron por llevarse el encuentro en el tramo decisivo (91-83).

Un Spar lanzado al título

El cuadro grancanario consiguió su segundo triunfo del GlobalJam 2021 tras vencer en el derbi insular al Herbalife Gran Canaria. Las chicas dirigidas por Begoña Santana fueron superiores a las claretianas desde el primer cuarto, aunque el Granca nunca bajó los brazos y llevó al límite al Spar en muchos momentos del encuentro. Sin embargo, la superioridad del equipo de rosa se hizo patente y pelearán este sábado por conquistar su primera corona de GlobalJam ante la Helsinki Basketball A. en la que será la final oficiosa del cuadro femenino (106-46).

Adji Fall hizo todo un partidazo gracias a su dominio y poderío en la zona. La jugadora del Spar acabó el choque con 27 puntos, 14 rebotes y 40 de valoración.

Un HBA de cuidado

Superioridad manifiesta la demostrada en el primer encuentro femenino de ayer por un HBA liderado eficientemente por Jeanette Aarnio. La jugadora finlandesa impuso su ley en la pista de la Sala Club del Arena para firmar una victoria contundente ante un RIG Lulea que nunca bajó los brazos, pero que nada pudo hacer para contrarrestar el poderío de las finlandesas (45-79).