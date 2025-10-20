Llega la Champions: el CV Guaguas debuta en Hungría

El conjunto grancanario afronta su primer compromiso europeo frente al MAV Elore, a las 17.00 horas, con la ilusión por las nubes

El Club Voleibol Guaguas inicia este martes su camino en la Champions League enfrentándose al MÁV Elore Foxconn, campeón de Hungría, en la fase previa de la máxima competición continental. El encuentro de ida se disputará a las 17.00 horas en la localidad de Székesfehérvár, mientras que la vuelta tendrá lugar el próximo 30 de octubre en el Gran Canaria Arena.

El rival es un club histórico centroeuropeo. Fundado en 1909 y con sede a unos 65 kilómetros de Budapest, el conjunto húngaro está dirigido por el técnico argentino Omar Pelillo y destaca por su intensidad defensiva y su fortaleza en el saque. El duelo promete ser exigente para los de Sergio Miguel Camarero, que llegan con el objetivo de trasladar su dominio nacional al escenario continental.

El Guaguas afronta el reto en plena forma, tras una sólida pretemporada en la que ha conquistado varios torneos y afinado su engranaje colectivo. El tricampeón nacional combina experiencia y talento en una plantilla diseñada para competir al más alto nivel. «Sabemos que la Champions exige lo máximo, pero este grupo tiene hambre y ambición», señaló Camarero antes del viaje.

Los refuerzos han elevado aún más el potencial del equipo. Con la incorporación del central caboverdiano Hélder Spencer, el opuesto Augusto Colito, el colocador Arturo Iglesias y el fichaje estelar del italo-cubano Osmany Juantorena, el Guaguas se presenta como uno de los proyectos más sólidos del voleibol europeo.

La cita marca el inicio del sueño europeo para el conjunto grancanario. Todo está listo para que ruede la bola en Hungría y el Guaguas empiece a escribir un nuevo capítulo en su historia, con la mirada puesta en un objetivo mayúsculo: instalarse entre la élite de la Champions League.

«Sabemos que será un partido difícil», aseveró el técnico, Sergio Miguel Camarero. «Tienen un equipo muy equlibrado y potente físicamente. De todos modos, en esta competición no hay rival pequeño», agregó el estratega isleño.

A su juicio, «tendremos que cuajar un buen juego para poder pasar. Venimos con mucha ilusión, tras una pretemporada muy larga. Veo a la plantilla preparada para pasar y esperemos que, en los momentos importantes del choque, el equipo responda bien», concluyó.