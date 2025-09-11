Todo listo para el Torneo Internacional Isla de Gran Canaria del Heidelberg Volkswagen

Los duelos Heidelberg Volkswagen-Rote Raben, a las 18:00 horas, y el Porto-Roma a las 20:15 horas abren el torneo este viernes 12 de septiembre

Imagen con las plantillas participantes del torneo junto a la Catedral de Las Palmas de Gran Canaria.

El conjunto local del Heidelberg Volkswagen y el Rote Raben alemán ponen en marcha este viernes, 12 de septiembre, a partir de las 18:00 horas el Torneo Internacional Isla de Gran Canaria que se presentó en el escenario donde se disputará la competición deportiva hasta el domingo 14, el Pabellón Miguel Solaesa.

La primera jornada se cerrará con otro interesantísimo encuentro entre los equipos del Roma Volley y el FC Porto, que comenzará a las 20:15 h.

Antes de la presentación oficial en el pabellón del Colegio Heidelberg, los integrantes de los 4 equipos participantes disfrutaron de un paseo por la capital grancanaria, visitando la playa de Las Canteras, paraje que levantó la admiración de jugadoras y técnicos de los conjuntos visitantes, y el barrio de Vegueta, donde aprovecharon para realizar una foto de familia conmemorativa del torneo y de la visita a Gran Canaria.

Tras la visita por la ciudad, los equipos se trasladaron hasta el Miguel Solaesa, donde tuvo lugar el acto oficial de presentación.

Las cuatro capitanas de los equipos participantes, Joana Resende del FC Port, Pia Fernau del Rote Raben, Giorgia Zannoni del Roma Volley y Lola Hernández del Heidelberg Volkswagen, dirigieron unas palabras a los asistentes, antes de la intervención de autoridades y patrocinadores.

El turno de intervenciones lo abrió Aurelio Espinosa, presidente del CD Heidelberg; tras él tomo la palabra Daniel Guillén, brand manager de Volkswagen y Domingo Alonso; y a continuación, en representación de las entidades públicas colaboradoras con el torneo, hablaron Carla Campoamor, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; Leticia López, gerente del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria; y Ángel Sabroso, viceconsejero de Deportes del Gobierno de Canarias.

De esta manera se daba el pistoletazo de salida al Torneo Internacional Isla de Gran Canaria que tras la disputa de la primera jornada el viernes 12, tendrá continuidad el sábado 13 con el segundo día de competición, en el que se enfrentarán, por un lado, a las 17:00 horas, Roma frente a Rote Raben; mientras que las locales del Heidelberg Volkswagen se verán las caras con el FC Porto, a partir de las 19:15 horas

La jornada del domingo 14 pondrá el cierre con los partidos entre Rote Raben y Porto, a las 15:30 h., y el Heidelberg VW frente a Roma Volley a las 17:45 h. El mismo domingo, a las 21:00 h., tendrá lugar la entrega de premios en la terraza del Hotel Livvo Lumm de la capital grancanaria.