Todo listo para un fin de semana del mejor waterpolo nacional en Gran Canaria El Club Natación Las Palmas, el Real Canoe, el CN Helios de Zaragoza y el Santa Cruz de Tenerife Echeyde serán los equipos en liza en esta cita en la capital grancanaria

El Club Natación Las Palmas ya tiene todo listo para convertirse este fin de semana en el centro de todas las miradas con un torneo del mejor nivel de waterpolo nacional. Sus instalaciones serán escenario del Torneo de Waterpolo 2025 los próximos 20 y 21 de septiembre, una competición clave para tomar el pulso de la temporada con uno de los torneos de mayor nivel disputados en la isla.

Así lo ha explicado el presidente del Club Natación Las Palmas, organizador y anfitrión del evento, Pedro Estévez, que ha destacado que el objetivo de este torneo de pretemporada es dar rodaje a los jugadores, especialmente crucial en el caso del equipo local que busca «programarse para el nivel en el que estamos», después de dar el salto a primera división el pasado año.

«Generamos un torneo de primera división de waterpolo que será bastante disputado y que hará que el waterpolo en España tenga un ojo puesto en Gran Canaria». El club afronta el torneo con el objetivo de «afianzar la permanencia y estar entre los mejores cuatro equipos del panorama nacional», aunque sin perder de vista el «sueño» de la División de Honor, ha apuntado el presidente.

Este torneo es realidad gracias al apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ha felicitado al club por la organización y por «llevar el nombre de la ciudad a lo más alto». Así lo ha expresado la concejala de Deportes, Carla Campoamor, que ha invitado a los amantes del deporte a «un fin de semana de waterpolo, de competición y para disfrutar» de este espectáculo deportivo.

La misma idea ha compartido en nombre del Instituto Insular de Deportes Víctor Navarro, destacando el «buen momento del waterpolo en nuestra isla» que torneos como este «ayudan a que los equipos grancanarios estén en el primer nivel del panorama nacional». Este fin de semana, el público tendrá «la oportunidad de disfrutar de equipos importantes» en dos días de competición en el Club Natación Las Palmas.

El capitán del Club Natación Las Palmas, Javier Otero, ha celebrado que este torneo preparatorio «nos dará experiencia para conocernos mejor en el equipo» también para los nuevos fichajes y que afrontan «con toda la ilusión y ganas para hacer el mejor papel posible» este fin de semana. El entrenador Carlos Roberto ha subrayado que «la actitud es positiva y para el inicio de liga es clave la preparación» porque el objetivo de la temporada es «llegar lo más arriba posible» con nuevas incorporaciones que «tienen mucho que ofrecer».

El Torneo de Waterpolo 2025 contará con el Real Canoe, equipo de Primera División Nacional e histórico en el waterpolo español, recién descendido de División de Honor, que comparte grupo con el Club Natación Las Palmas, tambien en Primera División. Completa el cuadro el CN Helios de Zaragoza, que tras quedarse a las puertas de participar en el grupo de ascenso la pasada temporada, vuelve a ser otro de los grandes favoritos para estar en los puestos altos de la clasificación. No faltará el equipo de la isla vecina, el Santa Cruz de Tenerife Echeyde, que llegará con su filial actualmente en segunda nacional, que sin duda tiene una etapa ilusionante por delante.

El Torneo de Waterpolo 2025 se plantea como una competición para tomar la temperatura a cuatro grandes del waterpolo nacional, en una cita de altura en el archipiélago y que reafirma el compromiso del CN Las Palmas con la promoción del waterpolo, acercando a los aficionados/as y al público canario en general la posibilidad de disfrutar en directo del que se prevé como un espectáculo deportivo de primer nivel.

El Torneo de Waterpolo 2025 es un evento organizado por el CN Las Palmas, con el apoyo del Instituto Municipal de Promoción de la Actividad Física y el Deporte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Instituto Insular de Deportes Cabildo de Gran Canaria.