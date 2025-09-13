Lionel Morales se proclama Campeón de España en Murcia El paratriatleta conejero, representante canario bajo el nombre del CD Natación Nadamas Las Marinas, ha sido el ganador en tierras murcianas en la categoría PTS2 con un tiempo de 1:13:03

Lionel Morales se ha proclamado este fin de semana Campeón de España en la prueba del Campeonato de España de Triatlón Paralímpico celebrada en Águilas, en Murcia.

El paratriatleta conejero, representante canario bajo el nombre del CD Natación Nadamas Las Marinas, ha sido el ganador en tierras murcianas en la categoría PTS2 con un tiempo de 01:13:03, seguido, en segunda plaza, por el balear Javier Vergara Rubio (01:21:59), compañero de selección que quedaba cuarta la pasada semana en la prueba de Portugal del campeonato del mundo. En tercera plaza quedaba el vasco Oskar Garro Antxia (01:34:12).

Lionel Morales conseguía el mejor tiempo en los tres parciales de la prueba murciana, en el agua (00:12:21), en la bicicleta (00:31:11) así como en la carrera (00:22:41), quedando por detrás en tiempo en la primera de las transiciones.

Tras la prueba celebrada en Águilas, Lionel Morales explicaba que «este nuevo título de campeón de España en Águilas 2025 tiene un significado muy especial para mí y los míos pues, otro 13 de septiembre, tal día como hoy de hace once años, en el 2014, yo estaba en el hospital en coma por un golpe de calor justo aquí, en Águilas. Ocho días en coma y casi un mes en el hospital. Y miren todo el tiempo que ha pasado y todo lo que he llegado a conseguir en estos años por no tirar la toalla», concluye, lleno de orgullo y alegría, el paratriatleta lanzaroteño Lionel Morales que está teniendo un fin de temporada espectacular y ya está con la mirada puesta, desde Lanzarote, en la última cita del Mundial en Alanya, Turquía.