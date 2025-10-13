El libro de Manuel Trujillo cruza el Atlántico y aterriza en Cuba con honores y máximo rango

La Universidad Manuel Fajardo y la Biblioteca Nacional, organismos referenciales en La Habana, celebran la recepción de ejemplares de 'Desde el terrero con memoria y dignidad'

Después de sus exitosas presentaciones en Gran Canaria el pasado mes de septiembre, primero en Telde y luego en la sede del Cabildo, la obra Desde el terrero con memoria y dignidad, que recoge el legado de Manuel Trujillo, impulsor de la expansión de la lucha canaria en Cuba décadas atrás, ha cruzado el Atlántico y, con todos los honores, fue acogida en la isla caribeña. José Trujillo, autor del libro, se desplazó días atrás a La Habana para dar rango internacional a esta novedad editorial que tan inmejorable acogida tuvo en su tierra y que, de igual manera, concitó atenciones y reconocimientos en la capital cubana.

Así, la primera recepción oficial en suelo americano tuvo lugar en la Universidad de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo. Allí le aguardaron Liuber Burque, decano de la institución, y Vilma Herchman, jefa del Departamento de Recreación, para llevar a cabo un acto en el que, con varios alumnos equipados con ropa de brega, se dieron a conocer los detalles de la biografía del Pollo de la Barranquera I que inspiró a su hermano para la redacción de esas páginas.

Fue especialmente emotiva la presencia de Vilma Herchman, pues ella acompañó a Manuel Trujillo en varios eventos realizados en la geografía cubana y fue partícipe de un proyecto pionero e irrepetible. «Este libro podrá ser consultado por todos nuestros jóvenes deportistas para que conozcan la labor de alguien que, siendo de otro país, amó y respetó el nuestro y, a través de la lucha canaria, estableció puentes de amistad y unión que merecen ser recordados y valorados», expuso Burque, quien recordó que el deporte vernáculo es asignatura optativa en este centro de referencia.

José Trujillo agradeció a los presentes el recibimiento y expuso su orgullo por estar presente en un lugar que, hace justo un año, rindió un homenaje póstumo a la figura recordada por su contribución al deporte y le otorgó una medalla acreditativa que recogió su hijo Antonio. Por su parte, Vilma Herchman no ahorró elogios a la iniciativa de inmortalizar una labor encomiable y llena de superaciones. Los aplausos y gestos cómplices pusieron el colofón a una visita enriquecedora y que destiló canariedad pese a la distancia de miles de kilómetros de por medio.

Seguidamente, José Trujillo encaminó sus pasos a la Biblioteca Nacional José Martí, enclavada en la icónica Plaza de la Revolución, para depositar varios ejemplares de Desde el terrero con memoria y dignidad y que ya formen parte de su fondo. Allí, Lourdes de la Fuente, perteneciente al organigrama directivo, fue la encargada de encabezar un agasajo que incluyó una charla e interacción con varios miembros de un punto neurálgico ineludible en la vida social y cultural de Cuba. Trujillo mostró su orgullo y satisfacción por tener las puertas abiertas de la Biblioteca Nacional a propósito de un proyecto culminado y que ha traspasado fronteras.

Ingenio, Gáldar, el popular Bar El Boya de El Pajar, Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y con Tenerife como posibilidad que se está estudiando serán las siguientes estaciones para dar mayor difusión y eco a esta obra. El apoyo masivo de las instituciones públicas y el interés creciente por el libro, con una segunda edición ya sobre la mesa, ha ampliado más el radio de acción en lo que se refiere a actos promocionales.