Laura Rodríguez y Yare Cocera conquistan la XIV Maspalomas Open Water

A 42 grados estaban en el entorno del Faro de Maspalomas sobre las 12.50 de este sábado, cuando Yare Cocerá, después de una travesía movidita inscribía su nombre como ganador masculino de la Maspalomas Open Water Gran Canaria 2025, en la modalidad de 7.400 metros. Y la catalana Laura Rodríguez cumplía los pronósticos que dictaban las marcas acreditadas y entraba como vencedora y tercera en la general absoluta. Ahí queda.

Una hora, 39 minutos y tres segundos estuvo nadando desde la playa de El Pajar hasta El Faro Yare Cocerá, que tuvo detrás desde el principio a Álvaro Cabrera, que cruzaba el arco de meta con un registro de 1.42.36. Unos seis minutos más necesitó el tercer clasificado, Enrique Mata (1.48.41). La cuarta plaza fue para Miguel Ángel Santana (1.48.46) y la quinta para Fernando Téllez (1.51.31).

Aparte de esa victoria de la internacional por España, Laura Rodríguez Santaeularia, con su tiempo de 1.47.52, fue Isabel Válido quien terminó segunda tras recorrer esos exigentes 7.400 metros, empleando dos horas, dos minutos y tres segundos. alcanzó su plaza de podio, con un registro de 2.14.05, superando a Domenica Cilluffo (2.43.33) y la quinta posición fue para Silvia Tovar (2.44.16).

En un tramo de seis segundos subieron por la rampa de meta del Faro los tres primeros clasificados en la distancia de 2.000 metros. Con un crono de 25.15 la victoria fue para José Antonio Quiles, seguido por Unai Cocera (25.18) y Daniel Santana (25.21). Rozando puestos de podio se quedaron Jeremy Peña, con un tiempo de 25.29 y un segundo más tarde llegaba Nicolás Bordes.

Más holgada resultó la prueba femenina, con Sheila Pulido parando el reloj en 28.22, y la segunda plaza sería para Valeria Pulido, 28.46, seguida por Sybille Bouchet (28.52), Irene Artiles (30.04) y Lola Fernández (30.25).

Y en la clasificación queda el apunte anecdótico de la presencia del histórico triatleta Iván Raña, quien paró su reloj 12 segundos antes de la media hora. Ya tiene entre ceja y ceja como mejorar ese crono en la edición número 15.

En un trepidante cuarto de hora completaron su recorrido los primeros clasificados de la prueba de mil metros. En 13.56 finalizó Hugo Santos, seguido de Amaya Fuentes (13.59), Dacil Jover (14.00) y Jon Marián (15.47).

Se pueden consultar las clasificaciones al detalle en openwaterseries.es.

En esta prueba han competido nadadores de clubes como el Faynagua, Salinas, Credus Sevilla, RC Victoria, Tartessus, Gloria Swim&Train Maspalomas, Barcelona, Belén María, Tizona y Marea Viva, entre otros.

Tras la entrega de premios, que contó con la presencia de Carlos Álamo, consejero de Turismo de Gran Canaria, y Ramón Suárez, concejal de Deportes de San Bartolomé de Tirajana, entre otros, la fiesta continuó con una actuación musical del grupo Los 600. Dentro de un año, la edición número quince.