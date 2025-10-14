Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo España - Bulgaria, en directo
Lanzarote recoge el testigo del próximo mundial de taekwondo. C7

Lanzarote acogerá el Campeonato del Mundo de Taekwondo ITFU en 2027

Artes marciales ·

Juan Monzón: «Es un orgullo que nuestra isla haya sido elegida como sede de un evento internacional de esta magnitud»

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 14 de octubre 2025, 19:25

Comenta

La Federación Internacional de Taekwondo ITFU ha anunciado oficialmente que Lanzarote será la sede del Campeonato del Mundo 2027, uno de los eventos más importantes del calendario internacional de artes marciales.

El consejero de Actividad Física y Deportes del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón, recogió el testigo en representación de la isla durante la clausura del último Campeonato del Mundo celebrado en Mar del Plata (Argentina), donde se congregaron más de 1.700 deportistas de 40 países.

«Es un honor que la ITFU haya confiado en Lanzarote para albergar su próxima cita mundialista. Esto no solo consolida a nuestra isla como un referente deportivo internacional, sino que también refuerza la proyección de Lanzarote como destino de turismo deportivo de primer nivel», afirmó Monzón.

El consejero destacó además el impacto positivo que tendrá este evento «para la economía local y el sector deportivo». «Estamos ante una oportunidad única para seguir demostrando que Lanzarote es sinónimo de deporte, hospitalidad y organización. Comenzamos ya a trabajar junto a las federaciones y al tejido deportivo de la isla para que este campeonato sea un éxito rotundo.»

El Campeonato del Mundo de Taekwondo ITFU 2027 reunirá en Lanzarote a los mejores atletas internacionales de esta disciplina, convirtiendo nuevamente a la isla en punto de encuentro entre deporte, cultura y sostenibilidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Canaria investiga el origen de un emú atropellado tras causar un accidente en Gran Canaria
  2. 2 Canarias se prepara para un golpe entre borrascas y la Aemet marca una fecha en el calendario
  3. 3 Anatomía de un atasco: tres horas y diez minutos para despejar la GC-1
  4. 4 Desarticulada en Vecindario una trama de estafa espiritual
  5. 5 El Supremo ratifica la condena a dos de los condenados por violar a una joven en Puerto Rico
  6. 6 El Gobierno canario expropia 84 fincas para el tramo de autovía aeropuerto-cruce de Pozo Negro
  7. 7 Detenido el autor del apuñalamiento en Manuel Becerra en la noche del viernes
  8. 8 Aitana, la nueva confirmación del Granca Live Fest 2026
  9. 9 La viñeta de Morgan de este martes 14 de octubre
  10. 10 La Aemet lanza una advertencia a Canarias: esta semana toca sacar el paraguas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Lanzarote acogerá el Campeonato del Mundo de Taekwondo ITFU en 2027

Lanzarote acogerá el Campeonato del Mundo de Taekwondo ITFU en 2027