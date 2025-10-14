Lanzarote acogerá el Campeonato del Mundo de Taekwondo ITFU en 2027

Juan Monzón: «Es un orgullo que nuestra isla haya sido elegida como sede de un evento internacional de esta magnitud»

La Federación Internacional de Taekwondo ITFU ha anunciado oficialmente que Lanzarote será la sede del Campeonato del Mundo 2027, uno de los eventos más importantes del calendario internacional de artes marciales.

El consejero de Actividad Física y Deportes del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón, recogió el testigo en representación de la isla durante la clausura del último Campeonato del Mundo celebrado en Mar del Plata (Argentina), donde se congregaron más de 1.700 deportistas de 40 países.

«Es un honor que la ITFU haya confiado en Lanzarote para albergar su próxima cita mundialista. Esto no solo consolida a nuestra isla como un referente deportivo internacional, sino que también refuerza la proyección de Lanzarote como destino de turismo deportivo de primer nivel», afirmó Monzón.

El consejero destacó además el impacto positivo que tendrá este evento «para la economía local y el sector deportivo». «Estamos ante una oportunidad única para seguir demostrando que Lanzarote es sinónimo de deporte, hospitalidad y organización. Comenzamos ya a trabajar junto a las federaciones y al tejido deportivo de la isla para que este campeonato sea un éxito rotundo.»

El Campeonato del Mundo de Taekwondo ITFU 2027 reunirá en Lanzarote a los mejores atletas internacionales de esta disciplina, convirtiendo nuevamente a la isla en punto de encuentro entre deporte, cultura y sostenibilidad.

