Reaparece la rusa Kamila Valieva como favorita al oro en patinaje artístico

Justo un día después de que el Tribunal de Arbitraje del Deporte le permitiera seguir en Pekín 2022 pese a su positivo en una prueba antidopaje, Kamila Valieva ha reaparecido este martes en competición en la clasificación para la final individual de patinaje artístico sobre hielo. Debido seguramente a la polémica mundial que está protagonizando con solo 15 años, la adolescente ha salido insegura a la pista del Estadio Cubierto de la Capital, resbalando en su primer triple salto. Aunque luego se rehízo en el resto de su actuación gracias a su talento, no pudo contener las lágrimas al terminar, quizás frustrada por ese fallo o por la enorme tensión de estos días. Pero ni siquiera tal error, que no cometieron sus dos más cercanas rivales, impidió a los jueces otorgarle la puntación más alta hasta ese momento: 82,16. Así consiguió pasar primera a la final, seguida de la también rusa Anna Shcherbakova, con 80,20 puntos y una actuación impecable, y la japonesa Kaori Sakamoto, que deslumbró con su actuación al son de la música de «Gladiator» y obutvo 79,84 puntos.

Pero la triunfadora fue Valieva, más por el resultado que por su interpretación en la pista. Sin público en las gradas más allá de un pequeño grupo de invitados y los numerosos periodistas congregados por el que ya es el escándalo de estos Juegos, sabía que no tendría en su contra a la audiencia, plagada de rusos de su comité nacional que la jalearon. Sobre el hielo solo se enfrentaría, lo que no es poco, al Comité Olímpico Internacional (COI), a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la Unión Internacional de Patinaje (ISU en inglés), disconformes con la resolución. Para mostrar su rechazo, el COI no entregará las medallas si alguna le corresponde a Valieva hasta que se resuelva su positivo por un fármaco prohibido detectado el 25 de diciembre tras su participación en un torneo en San Petersburgo.

Hasta que se aclare el embrollo, tanto su actuación como el oro que logró la semana pasada junto al combinado ruso en la final por equipos están como estos Juegos: en cuarentena. El motivo es que, si se confirma el positivo por dopaje, Valieva podría ser sancionada y perder sus triunfos, por lo que el COI prefiere no otorgar las medallas por si luego tiene que retirarlas. En previsión de ese posible castigo, el COI incluso había pedido a la Unión Internacional de Patinaje que permitiera una deportista más si la rusa se clasificaba entre las 24 que pasan a la final del jueves, para que así el escalafón corra luego un turno si finalmente es penalizada. Pero no fue así y la vigésimo quinta patinadora, la finlandesa Jenni Saarinen, no aparecía como clasificada.

Lo mismo sucede con la final por equipos, que ganó el equipo ruso y cuya entrega de medallas fue suspendida al empezar a sonar las primeras sospechas sobre el «caso Valieva». En dicha prueba, la plata fue para Estados Unidos, el bronce para Japón y el cuarto puesto para Canadá, que entraría en el podio si al combinado ruso se le quitara finalmente el oro.

El 25 de diciembre, tras el campeonato ruso de patinaje celebrado en San Petersburgo, Kamila Valieva dio positivo en la prueba antidopaje por trimetazidina, un medicamento para la angina de pecho incluido en la lista de sustancias prohibidas. Pero el resultado del análisis, efectuado por el laboratorio del Hospital Universitario Karolinska de Estocolmo, no fue notificado hasta un mes y medio después, cuando la nueva niña prodigio del patinaje ruso ya había deslumbrado al mundo con su cuádruple salto en estos Juegos Olímpicos de Invierno.

Tanto la AMA como la agencia rusa contra el dopaje (Rusada) se culpan de este extraño retraso. Contra la decisión de Rusada de levantar la suspensión a Valieva para que compitiera en los Juegos, el COI, la AMA y la ISU interpusieron un recurso que fue rechazado por el Tribunal de Arbitraje del Deporte alegando las «circunstancias excepcionales» del caso. Además de larga demora en el resultado, entre ellas destacaba que Valieva es menor de edad, lo que la libraría de una sanción grave por ser considerada «persona protegida», y que la investigación del presunto dopaje no había terminado aún. Para no causarle un «daño irreparable», Valieva puede seguir compitiendo y ha pasado como favorita a la final. Pero, como estos Juegos, en cuarentena.