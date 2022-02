Pekín 2022 La patinadora rusa Kamila Valieva seguirá compitiendo pese a su positivo por dopaje Al ser menor de edad y no haber dado positivo en los Juegos Olímpicos, el Tribunal de Arbitraje del Deporte le permite continuar para no causarle un daño irreparable mientras se resuelve el proceso

A pesar de su positivo por una sustancia prohibida en diciembre, la joven patinadora rusa Kamila Valieva podrá seguir compitiendo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín. Así lo ha anunciado este lunes el Tribunal de Arbitraje del Deporte, que ha rechazado la suspensión pedida el viernes por el Comité Olímpico Internacional (COI), la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y la Unión Internacional de Patinaje.

El tribunal ha basado su decisión en las «circunstancias excepcionales» que rodean a este caso, ya que Valieva, que solo tiene 15 años, es «persona protegida» por ser menor de edad. Al no recoger la AMA ni la Agencia Rusa Contra del Dopaje (Rusada) ninguna provisión sobre la suspensión de personas protegidas y sí sanciones menores en caso de culpabilidad, el tribunal cree que «impedir a la atleta competir en los Juegos Olímpicos le causaría un daño irreparable». El motivo es que Valieva «no ha dado positivo en los Juegos Olímpicos de Pekín y todavía está sujeta a un procedimiento disciplinario siguiendo el positivo de la prueba antidopaje que se le hizo en diciembre de 2021». El día 25 de ese mes, tras una competición en San Petersburgo, se le hizo un análisis del que dio positivo por trimetazidina, un medicamento para la angina de pecho incluido en la lista de sustancias prohibidas. Hasta que no se resuelva esa cuestión, el comité de tres árbitros del TAS ha preferido no suspenderla de la competición.

Reunido en Pekín durante la noche del domingo para escuchar a las partes implicadas, dicho comité también ha destacado el retraso en la notificación del positivo de Kamila Valieva, que fue notificado seis semanas después en plenos Juegos Olímpicos. Una demora que «no fue culpa suya» a tenor del TAS, que considera «apropiado» que la agencia rusa contra del dopaje le levantara la suspensión para seguir participando en Pekín 2022. El análisis fue efectuado por el laboratorio del Hospital Universitario Karolinska de Estocolmo y el resultado no fue notificado hasta varias semanas después, cuando la niña prodigio Kamila Valieva ya había deslumbrado al mundo con su cuádruple salto en estos Juegos Olímpicos de Invierno.