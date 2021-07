Simón, Oyarzabal, Pedri... la selección olímpica de fútbol ya está lista para luchar por el oro

Quien se haya quedado con ganas de fútbol lo tiene sencillo, porque los Juegos de Tokio ofrecen un programa matinal en pleno verano. España debuta el jueves a las 9.30 (hora española) frente a Egipto y después deberá enfrentarse a Australia (25 de julio, 12.30 horas) y a Argentina (28 de julio, 13.00 horas) en una competición muy abierta en la que la Roja aspira a medalla.

Argentina, Brasil, Alemania, Francia y España parecen a priori las principales candidatas al campeonato en un torneo que reúne a 16 equipos en cuatro grupos de cuatro. Los dos primeros se clasifican para los cuartos de final, una eliminatoria crítica que abre el camino hacia el podio: tres de los cuatro equipos que superen esa criba tendrán medalla, puesto que el fútbol convierte la llamada final de consolación en algo más amable al entregar una sola medalla de bronce.

Entre los 22 convocados por Luis de la Fuente figuran seis futbolistas del equipo que rozó la final en la pasada Eurocopa: Unai Simón, que será el portero titular, Eric García, Pau Torres, Pedri, Dani Olmo y Oyarzabal. El seleccionador también ha jugado la carta de los tres mayores de 23 años para reforzar el equipo con Asensio, Ceballos y Mikel Merino. Marco Asensio debe ser otro de los líderes del equipo y demostrar que ha superado la grave lesión que le dejó inactivo durante casi toda la temporada 19-20. Este año ha recuperado sensaciones (21 partidos como titular y 35 en total con el Real Madrid, con el que ha marcado cinco goles) y el torneo olímpico le ofrece la posibilidad de volver a ser el de antes. Mikel Merino fue uno de los últimos descartes de Luis Enrique de cara a la Eurocopa por sus problemas vertebrales, pero ya recuperado ha recibido como recompensa la convocatoria olímpica.

El extraordinario rendimiento de Pedri durante la Eurocopa hace del canario de Barça uno de los líderes del equipo, junto a Unai y Asensio. Y también Merino parece llamado a ser titular en el centro del campo, como Pau Torres y Eric García en la defensa. El primero, campeón de la Europa League con el Villarreal, se ha alternado con el segundo en la titularidad en el torneo continental.

Empate frente a Japón

El único ensayo ha sido el del pasado sábado frente a Japón, en el que la Roja mostró las mismas señas de identidad de la absoluta: posesión, circulación y buen juego, pero poca profundidad y problemas para generar ocasiones y materializarlas. El resultado, un empate a un gol gracias a una gran jugada de Pedri y Carlos Soler que neutralizó el tanto de Doan después de que España fuera a remolque durante buena parte del partido.

Los de Luis de la Fuente tienen como adversarios en la fase de grupos a dos equipos teóricamente asequibles como Egipto y Australia y a otra de las favoritas al título: Argentina. El portero del Cádiz Jeremías Ledesma es el único mayor de 23 en la lista de Fernando Batista, que no lleva a ninguno de los recientes campeones de la Copa América. Se habló de la posible presencia del Apache Tévez, sin equipo tras terminar su vinculación con Boca Juniors, pero no se concretó. Tampoco puede contar la albiceleste con ningún jugador de Boca, River, Racing e Independiente por coincidir el torneo olímpico con una eliminatoria de Libertadores, y descartadas las grandes estrellas encabezadas por Messi, Batista optó por un bloque con 21 sub 23, a pesar de lo cual los argentinos buscarán el oro liderados por el centrocampista del Brighton Alexis Mac Allister.

También lo hará un Brasil en el que destaca la presencia del veteranísimo Dani Alves. Junto a él, Richarlison (Everton) y el sevillista Diego Carlos ocupan las plazas de mayores de 23 años.

El repóquer de favoritos y alguna sorpresa que se pueda incorporarse buscará así desde el jueves la final del 7 de agosto. Un día antes se jugará el partido por el tercer y cuarto puesto; ese que también pone en juego una medalla.