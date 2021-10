Mireia Belmonte, a 23 centésimas del bronce

Un suspiro, 23 centésimas, han separado a Mireia Belmonte de una medalla de bronce en los 400 metros estilos que hubiera sido una hazaña después de todos los problemas físicos que ha tenido que superar la nadadora española. Con Mireia da igual cómo haya pasado la temporada, que haya tenido una lesión en el hombro que la ha martirizado y le impide defender en Tokio su título de 200 metros mariposa o que apenas haya competido en 2021. Cuando llega a una gran competición, la española tira de talento, la experiencia de sus 30 años y mil batallas, y ese sacrificio que la ha llevado a centrarse en los entrenamientos y en estancias en Sierra Nevada junto a su entrenador Fred Vergnoux. Ella salta al agua y es capaz de nadar en 4,35 en una final matinal, una marca que no lograba desde 2017 y cuando hasta hace dos meses en Roma no había sido capaz de bajar de 4.40 esta temporada. Pero ella es Mireia Belmonte, cuádruple medallista olímpica, y cuidado de la rival que la descarte con unas medallas de por medio.

«Era una final con mucha competencia y no he venido yo aquí con la mejor forma posible, pero creo que he luchado bastante bien y si me dicen hace dos meses que iba a quedar cuarta no me lo creo», ha explicado la española en la zona mixta tras quedar cuarta. Pero su sonrisa y su forma de expresarse delatan que Mireia ha llegado a Tokio dispuesta a la pelea. Y su parcial final en el estilo libre son un espacio a la esperanza de cara a las pruebas de 800 y 1.500 metros que le esperan por delante en el programa olímpico. De hecho, su entrenador ya había dicho antes de viajar a Japón que Mireia no estaba como en Río, lógico porque la lesión había ralentizado su preparación, pero que no estaba tan lejos, y muestras de su rendimiento dio en semifinales, cuando también fue cuarta y se ganó el pase a la final. «No esperaba clasificarme», dijo la española. Hoy tampoco esperaba estar en la pelea por las medallas. Pero Mireia siempre está. Como en la salida de los 400 metros estilos, donde ha salido con fuerza en la contradictoria para ella mariposa, estilo que domina pero que apenas ha podido tocar por sus problemas físicos. «He salido bien, es cierto que la mariposa es el estilo que menos he entrenado, pero también es una de mis bazas junto con el crol, y tenía que pelear para que no me sacaran tanto y la verdad que ha ido bien, ha sido una carrera bastante rápida para ser por la mañana, no estamos acostumbradas a nadar las finales por la mañana», ha explicado después.

El caso es que Mireia se ha colocado en la sexta plaza tras la mariposa y la espalda, y daba la sensación de que la final estaba acabada para ella. Pero en el sector de braza ha comenzado a recuperar. Ha llegado a los 300 metros quinta, y en estilo libre, se ha lanzado a por todas. Tanto que se ha colocado cuarta y ha ido a por la estadounidense Flickinger para pelear por el bronce. Sus últimos 50 metros han sido excepcionales, un 30.22 que ha sido el mejor parcial de las finalistas -la ganadora, Ohashi, ha hecho 32.07- y solo el esfuerzo de la americana para defender el bronce -su parcial final ha sido precisamente el segundo mejor- ha impedido a Belmonte volver a subir a un podio olímpico que hubiera sido una enorme recompensa al trabajo contrarreloj que ha tenido que hacer esos meses para poder estar en condiciones en Tokio. Sin embargo, y a pesar de ser un puesto siempre agridulce, la española ha dado por muy bueno el resultado y ya está centrada en sus próximos compromisos. «Sí, claro que me da ánimo porque no esperaba estar tan cerca de las medallas, así que ahora hay que descansar y prepararse bien de cara a las próximas pruebas», se ha despedido, para dedicarse a pensar en esos 800 y 1.500 metros y el relevo 4x100 mixto que le toca afrontar en el Centro Acuático de Tokio.

En la lucha por el oro se ha destacado la japonesa Yui Oshashi, que ha dado la alegría de la jornada a la ausente afición local, mientras que la segunda plaza ha correspondido a la estadounidense Emma Weyant, con su compatriota Hali Flickinger tercera.