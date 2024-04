Juanma Castaño: «Seas o no de la UD, este equipo le cae bien a todo el mundo»

Una de las celebridades de las ondas españolas, con incursiones estelares en programas de contenido ajeno al deporte (ganó la edición de 2021 de Masterchef), Juanma Castaño (Gijón, 1978) trajo este jueves a Arucas, al corazón de Gran Canaria, su espacio El Partidazo de la Cadena Cope, cuya legión de seguidores lo han convertido en la bandera nocturna de la radio. Si con el micrófono en la mano ha llevado a la excelencia su estilo cercano y frontal, en las distancias cortas gana todavía más. No pone condiciones. Saluda, se sienta, respira el aire del mar y contesta a todo.

-La candidatura mundialista de Gran Canaria para 2030, con su aspiración de ser sede, es uno de los motivos capitales de que haya venido a la isla.

-No soy yo quien tiene que juzgar los merecimientos de Gran Canaria para formar parte del Mundial 20230, pero hablamos de un destino que, por muchas circunstancias, no debe quedar fuera del Mundial. Primero, por su interés tremendo por formar parte de la candidatura de España. Segundo, porque es un destino que tiene una infraestructura turística y hotelera ya organizada de las más importantes de Europa. Y, tercero, porque es un territorio que el resto de España tiene que cuidar. Si hay un evento histórico como es un Mundial de fútbol y tenemos unas islas como las Canarias, que están más lejos de lo que desearíamos, es el momento de que ese territorio reciba el cariño con este reconocimiento.

-¿Cree que peligra la candidatura de España con la catarata de escándalos desatados con el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales?

-Espero que sepamos separar y que se valore, precisamente, que en España es un país en el que se depuran las responsabilidades.Una vez que ya está hecho el mal, vamos a tratar de corregir lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, y que tanto FIFA como UEFA vean que en este país, quien la hace, la paga. Respeto la presunción de inocencia, pero es evidente que tiene haber actuaciones contundentes, que ya las está habiendo, para que la imagen de España y del Mundial 2023 no se vea dañada.

-¿No es demasiado tarde ya?

-Creo que no. Menos mal que ha sido ahora. Porque si todo esto llega a pasar hace un año, cuando todavía no estaba adjudicado el Mundial, seguramente sí hubiera sido definitivo. Así que vamos a alegrarnos, por decirlo de alguna manera, una vez concedido el Mundial y vamos a esperar que esto no nos reste sedes, partidos importantes y peso en la organización de este evento. Quiero pensar que queda todavía lejos eso, faltan seis años para el Mundial, y que dentro de seis años todo esto sea historia y sea muy difícil recordar lo que pasó en 2024.

-¿Debe ser el punto y final Rubiales de todas las corruptelas que han ido asociadas a la vida de la Federación Española desde el siglo pasado?

-Todo tiene que desmostrarse, que haya una sentencia y una condena, si es que proceda. Y, desde luego, tiene que haber otra forma de funcionar dentro del fútbol porque no es normal la dinámica que lleva la Federación en los últimos 25-30 años. No es normal que un organismo de algo tan lúdico como debería ser el fútbol para los españoles, esté rodeado, siempre, de tanto escándalo. Creo que es evidente que el sistema está mal y que hay que cambiar la forma de elegir, de mandar y los filtros de transparencia.

-¿Ha manchado todo esto al equipo nacional? A los jugadores ya se les pregunta casi más en las concentraciones de España por estos asuntos que por los partidos...

-Creo que la gente no mezcla a los futbolistas en todo esto. Los futbolistas son actores de esta película, los principales actores de esta película, y si los que están por encima han cometido tropelías, desde luego en eso ellos no tienen la culpa.

-Viene con El Partidazo a Gran Canaria. Aquí la afición siempre ha sido pasional y cálida. ¿Qué significado tiene para usted esta visita?

-Cuando trabajaba en la Cadena SER de Gijón, y hacía los partidos del Sporting, alucinaba con la cantidad de periodistas canarios que acompañaban a la UD Las Palmas en los partidos en El Molinón. Era de locos. Nosotros decíamos que parecía el Madrid o el Barcelona por ese seguimiento. Y envidiaba esa cultura de la comunicación que tenían ustedes aquí por esa pasión que le ponen a las cosas. Estoy encantado de estar aquí porque la radio en Canarias siempre ha sido un medio muy protagonista. Y me encanta. No es la primera vez de El Partidazo aquí y, desde luego, no será la última.

-¿Ese calor de la gente de aquí lo perciben también a la distancia con el seguimiento que hacen de su programa?

-Siempre. Aquí, en esta isla, tengo muchos amigos. Perdí a uno muy bueno, Lorenzo Ortego, que se murió un mes antes de casarse y yo iba a venir a esa boda. Fue un palo tremendo. Me he acordado mucho de él desde que llegué.

-Y Pepe Domingo Castaño también fue un embajador de esta tierra que hizo suya.

-Pepe tiraba mucho para Canarias. Por el sol, por todo. Le encantaba venirse en pleno invierno y escaparse para jugar al golf. Luego aparecería bronceado por Madrid y presumía de haber estado aquí. A mí se me juntan muchas cosas que me remueven por dentro emociones especiales.

-UD Las Palmas. ¿Se fue injusto con los méritos del equipo y de algunos de sus jugadores al quedarse fuera de la última convocatoria de España?

-Está muy difícil asomarse a una convocatoria de la selección española. El nombre de Kirian está en boca de todos, también el de Álvaro Valles... Podrían haber entrado. Pero estamos en lo de siempre. ¿A quién quitas? Ojalá que tengan más oportunidades de entrar. Desde luego, la temporada que está haciendo la UD la veo con mucha envidia, yo que soy del Sporting de Gijón. Porque, después del ascenso, han creado un equipo que juega muy bien. Me cae muy bien García Pimienta y a todos, seas o no de la UD, nos cae bien este equipo.

-Su Sporting con un entrenador grancanario al frente como Miguel Ángel Ramírez.

-Ojalá que el equipo espabile un poco ahora después de una gran primera vuelta. Así no nos va a alcanzar. El bien del Sporting será el bien de Ramírez y al revés.