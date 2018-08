Jiménez: «Debemos mejorar defensivamente»

Manolo Jiménez no entiende de amistosos. Ante el Marítimo, como durante toda la pretemporada, no paró quieto en banda. Indicaciones, aplausos y un sinfín de gestos para transmitir sus ideas al equipo. Con todo, la UD continúa mejorando de manera progresiva pero el entrenador sevillano quiere más. Tiene entre ceja y ceja corregir los errores en la retaguardia y no va a parar hasta conseguirlo.

«Estamos en Segunda División porque fuimos el equipo más goleado de Primera. Hay que mejorar y no porque yo hable en la pizarra. Los jugadores lo están intentando, corren los noventa minutos. Es importante crecer en el aspecto defensivo porque si a nuestra calidad le metemos esa capacidad defensiva mejoraremos», expuso nada más concluir el encuentro en el Municipal de Maspalomas.

Sobre su delantera, Manolo Jiménez salió en defensa de Rubén Castro y Sergio Araujo, a los que se les está atragantando el gol. «Rubén es un delantero con gol y nunca lo va a perder», dijo sobre el ariete de La Isleta. En tanto en cuanto al nueve argentino, el preparador sevillano lo definió como un «gran asistente».

Con todo, el mandamás amarillo destacó el partido realizado por sus pupilos, que vencieron a un rival mucho más rodado. «Hemos jugado con un rival que empieza la próxima semana su Liga. Tiene mucha intensidad y aspira a jugar en UEFA. Pero lo más importante son nuestras sensaciones, que fueron muy buenas. Hemos estado intensos, creando ocasiones. Hemos tenido llegadas y es lo que me gusta, aunque no finalizamos todas», especificó el técnico.

Tras el debut del extremo galés cedido por el Leeds United Hadi Sacko, Jiménez destacó que «es un futbolista fuerte y potente. Estoy convencido de que va a aportarnos muchas cosas y soluciones en el contragolpe. Su velocidad nos dará aire».

La semana que viene la UD disputará el Carranza y Jiménez buscará seguir dando pasos hacia adelante: «Contra el Cádiz será difícil y si pasamos ante el Betis, también. Lo importante es que nos llevemos buena imagen».