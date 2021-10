Jesé, listo para la batalla: se entrena con normalidad y apunta al once de Mel El delantero pasa página y, ya recuperado del golpe que sufrió el pasado domingo, confirma estar disponible para jugar este sábado ante el Tenerife

Que Jesé es un tipo especial, nadie lo duda a estas alturas de su carrera. Tanto dentro como fuera del campo siempre capta las miradas de todos. Y si días atrás era noticia por un vídeo donde se le veía cojeando tras un incidente con su pareja Aurah Ruiz, este miércoles lo fue meramente en el ámbito deportivo. El delantero grancanario se entrenó con total normalidad, al mismo ritmo que sus compañeros, en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, donde además hubo un asadero de toda la plantilla para conjurarse de cara al derbi. Está listo para la batalla si Pepe Mel lo estima oportuno. De hecho, el propio presidente Miguel Ángel Ramírez lo confirmó en la radio oficial del club: «Jesé ha entrenado con absoluta normalidad. Lo que me interesa es que sea profesional, esté al 100% y que el sábado sea un colaborador más de lo que todos esperamos del equipo».

El jugador, que está atravesando su mejor momento desde que viste la elástica amarilla, es una de las grandes amenazas de la Unión Deportiva para medir fuerzas contra el Tenerife. Jesé aún no sabe lo que es meterle al eterno rival y está con más ansias que nadie. Ya la temporada pasada se quedó con las ganas. Esta vez, ante su público alentando y con un Gran Canaria a reventar, espera poder cumplir su deseo de ver portería contra los blanquiazules y decidir el derbi a favor de la escuadra amarilla. Asimismo, y aunque este periódico pudo confirmar con fuentes del club el incidente del pasado domingo, cuando la pareja salía del Gran Canaria Arena, todo quedó en un susto. Mfulu, compañero del ariete, también dejó claro en sala de prensa que estaba en plenas condiciones: «A Jesé lo he visto bien. Pienso que estará para el partido», comentó el mediocentro.

Con todo, y salvo contratiempo en estas dos últimas sesiones de trabajo antes de que ruede el balón, Jesé Rodríguez se vestirá de corto y buscará golear a la defensa blanquiazul. El ex del PSG, que sufrió unas molestias en el enfrentamiento de los Juegos del Mediterráneo ante el líder Almería en el empate de la jornada pasada, está en condiciones para mantener su puesto en el once inicial y será Mel quien decida si sale o no de entrada. De momento, los números respaldan su continuidad entre los elegidos, pues acumula tres goles y cuatro asistencias en los 617 minutos jugados hasta ahora, repartidos en los nueve encuentros que ha disputado esta temporada.

«Gran entrenamiento el de hoy, respeten y dejen de sacar falsas noticias», escribió en sus redes sociales el jugador

De resto no se avecinan muchos cambios, salvo la entrada de Enzo Loiodice por Fabio González en la sala de máquinas. El francés dio otra cara al equipo en la segunda mitad de Almería y podría recuperar su plaza en el once inicial. La portería, con Raúl Fernández bajo palos, y la defensa, con Eric, Ferigra, Lemos y Sergi Cardona, seguirían igual. Por delante, Mfulu, Moleiro y Viera parecen fijos. Mientras que Jesé y Pejiño formarían la delantera.

En definitiva, Jesé Rodríguez está listo para la batalla más esperada de los últimos tiempos en el archipiélago canario. Ambos conjuntos llegan pletóricos al derbi, en puestos de promoción de ascenso y en una dinámica poderosa, por lo que nadie querrá perderse la cita. Y el primero que está deseoso de demostrar y de reivindicarse es Jesé Rodríguez. Será Mel quien decida la alineación, pero siempre que el grancanario ha estado disponible y en condiciones, ha salido de inicio. No sabe lo que es meterle al Tenerife. Llegó la hora.