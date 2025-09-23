Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Jaspet Philipsen será uno de los grandes reclamos ciclistas que viajarán a Gran Canaria el próximo mes de noviembre. DG Eventos

Jasper Philipsen confirma su participación en la iniciativa Gran Canaria 365

Ciclismo ·

El ciclista belga, que cuenta con 10 triunfos en el Tour de Francia y 6 en la Vuelta a España, 3 de ellas en la edición 2025, será uno de los grandes reclamos de esta propuesta ciclista, en la cual también estará presente el cuatro veces ganador de la ronda gala, Tadej Pogačar

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:09

El reconocido ciclista belga Jasper Philipsen, una de las grandes figuras del pelotón internacional, ha confirmado su participación en la iniciativa Gran Canaria 365, un proyecto que promueve la isla como un destino ideal para el ciclismo durante todo el año y en el que también estará presente, entre otros, el cuatro veces ganador del Tour de Francia, el esloveno Tadej Pogačar.

Philipsen, actualmente integrante del equipo Alpecin-Deceuninck, cuenta con una trayectoria consolidada en el ciclismo profesional. Ha sido protagonista en las grandes vueltas, especialmente en el Tour de Francia, donde ha conseguido un total de 10 victorias y la general de la regularidad en la edición de 2023. Su capacidad para imponerse en los finales más explosivos y su regularidad en la élite del ciclismo lo han convertido en un referente moderno en los finales de etapa.

Gran Canaria 365 nace con la visión de consolidar la isla como un destino de referencia internacional para la práctica del ciclismo. Esta estrategia ha sido diseñada por DG Eventos y Gran Canaria Tri Bike & Run, con el patrocinio de Turismo de Gran Canaria.

DG Eventos

Del 24 al 30 de noviembre de 2025, los ciclistas realizarán sesiones de entrenamiento en diferentes puntos de la isla, aprovechando el clima privilegiado, la calidad de las infraestructuras y la diversidad paisajística que ofrece Gran Canaria. Como colofón, tomarán parte en la emblemática TotalEnergies Gran Fondo Pico de las Nieves.

La participación de Philipsen en Gran Canaria 365 representa un impulso significativo para la iniciativa, que busca posicionar la isla como un destino clave para la preparación de ciclistas profesionales y aficionados gracias a su clima, infraestructuras y paisajes único

