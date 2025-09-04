Iván Raña: «El potencial de Mogán como destino para los triatletas es incalculable» El que fuera tres veces campeón del mundo de la disciplina asegura que «Participar en el crecimiento de un evento como este Anfi Mogán Swim Run lo valoro mucho»

CANARIAS7 Mogán Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:12

Iván Raña, primer español en el Salón de la Fama Mundial de Triatlón. Esa puede ser la tarjeta de presentación de un deportista irrepetible. Su palmarés le avala. Brazada a brazada, pedaladas interminables a golpe de riñón y esas zancadas elegantes que le han llevado a cruzar las metas de pruebas celebradas en más de cuatro decenas de países, incluyendo una veintena de míticos Ironman son parte de su apasionante vida deportiva.

«Instinto Raña: De incomprendido a pionero del triatlón». Ese es el título del libro publicado en el año 2017 que recoge parte de la vida del primer español que fue escogido para entrar en el selecto Salón Mundial de la Fama de Triatlón. Eso ocurrió en 2023.

Iván Raña Fuertes (Galicia, 1979) se suma ahora a la Anfi Mogán Swim Run 2025 en calidad de padrino de la prueba. Y este fin de semana estará en la isla de Gran Canaria para «colaborar en la promoción de una prueba que me genera muy buenas sensaciones y participar en el crecimiento de un evento como este Anfi Mogán Swim Run lo valoro mucho», comenta el deportista que en su impresionante palmarés figuran tres medallas en el Campeonato Mundial de Triatlón entre los años 2002 y 2004, una medalla de plata en el Mundial por Relevos de 2003 y tres medallas en los campeonatos de Europa entre los años 2001 y 2003.

En una década prodigiosa para el deporte español, el gallego participó en tres Juegos Olímpicos, Sidney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008, obteniendo dos diplomas olímpicos de quinto lugar en las citas de Australia y Corea. Además, guarda en su vitrina una medalla de oro que conquistó en el Mundial de 2001 en la modalidad de acuatlón.

Su presente le coge muchos días encima de la bicicleta y promocionando su deporte en los más diversos enclaves, y le trae a Mogán ahora para participar como padrino de la competición que se celebrará en la costa de Mogán, con salida y final en Isla Corazón, en Anfi del Mar. Iván también es un enamorado de las condiciones de las islas para albergar pruebas deportivas tan singulares como el triatlón y sus diferentes modalidades.

«Yo empecé a ir a Lanzarote en el año 1997 -comenta Raña- pero ya en el 93 iban los especialistas alemanes a entrenar a las Islas Canarias y siempre se habla entre los participantes, entrenadores, periodistas, etcétera, de la calidad de entrenamiento que se puede hacer en ese espacio tan increíble. Sabemos que el potencial de Mogán como destino para los triatletas es incalculable. He visto que el equipo de Anfi Sports Academy estuvo el pasado fin de semana en la T100 de Niza y eso dice mucho de su ambición por seguir creciendo. El prestigio ya lo tienen».

Quienes participan en esta edición de la Anfi Mogán Swim Run del sábado 6 de septiembre podrán disfrutar de compartir unos minutos con uno de los mejores deportistas, a nivel mundial, del triatlón en las dos primeras décadas del Siglo XXI y que no deja indiferente a nadie. La primera pregunta podría ser ¿Qué ventaja considera que le aporta correr descalzo?