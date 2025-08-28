Las Islas a nado y carrera: Swimrun Series Canarias 2025

Ya calienta motores la prueba con tres sedes y un pack único. La Palma abrirá el 8 de noviembre, seguida por Gran Canaria el 22 y Tenerife el 13 de diciembre

La natación es una de las modalidades de la cita.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 28 de agosto 2025, 20:52

Las islas se preparan para vivir una nueva edición de las Swimrun Series Canarias, una emocionante combinación de carrera y natación en entornos naturales únicos. En 2025, el circuito cuenta con tres paradas: La Palma (8 de noviembre), Gran Canaria (22 de noviembre) y Tenerife (13 de diciembre).

La gran novedad de esta edición es la posibilidad de adquirir un pack especial para quienes deseen afrontar el desafío completo.

Por solo 30 euros en modalidad individual o 60 euros por parejas, los participantes podrán inscribirse en las tres pruebas y aspirar a conquistar la codiciada medalla oficial finisher de la Swimrun Series Canarias 2025, reservada exclusivamente para quienes completen las tres sedes.

Por segundo año consecutivo, La Palma será escenario de esta prueba que combina la natación en aguas abiertas con la carrera a pie a través de distintos terrenos, en un entorno natural privilegiado.

La salida y la meta estarán ubicadas nuevamente en la Plaza de España de Santa Cruz de La Palma, y el circuito recorrerá parajes tan emblemáticos como la Playa de Bajamar y la playa de Los Cancajos.

La Gran Canaria Swimrun 2025, que tendrá lugar el 22 de noviembre, transformará las calles y la costa de Las Palmas de Gran Canaria en un vibrante circuito donde deporte y ciudad se fusionan.

La salida y la meta estarán situadas en la playa de Las Alcaravaneras, y el recorrido atravesará algunos de los enclaves más emblemáticos de la capital, como el Puerto, el Arsenal, la Plaza de Canarias, parte de la avenida marítima y el Real Club Náutico de Las Palmas de Gran Canaria.

Finalmente, la playa de Las Teresitas volverá a ser el entorno de la Tenerife Swimrun que se llevará a cabo el próximo 13 de diciembre.

Las inscripciones ya están abiertas para esta nueva edición en la que se podrá competir en dos modalidades: SOLO y TEAM.

Las inscripciones continúan abiertas a través del sitio web oficial www.swimrunseries.es, donde los interesados podrán elegir su modalidad para vivir una experiencia única en el archipiélago.