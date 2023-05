El Ironman de Lanzarote deja fuera a los fisioterapeutas, otra vez, y ponen en riesgo la salud de los participantes El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias advierte de que los corredores son atendidos por personal no cualificado que puede dañar su salud

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias denuncia que la organización del evento Ironman Lanzarote 2023 ha vuelto a dejar fuera de los servicios complementarios de la prueba a estos profesionales sanitarios. «Tras varios años de continuas negociaciones y contactos con las diferentes administraciones y organizadores del evento, tanto a nivel local como internacional, incluso con la mediación y colaboración del Cabildo de Lanzarote, la organización mantiene su postura de sustituirnos por personal no cualificado», señalan desde este colegio profesional.

Este sábado 20 de mayo se celebrará este evento deportivo, uno de los más importantes del archipiélago, organizado por el Club La Santa y que forma parte de un circuito mundial. Una prueba extrema que incluye natación en mar abierto, ciclismo y carrera a pie. «Hasta ahora, los corredores han recibido la asistencia de alumnos de diferentes academias de masajes que carecen de la formación y capacitación exigida legalmente para el desarrollo de la actividad», advierten.

El COFC lleva años contactando con los organizadores del Club La Santa Ironman Lanzarote con la intención de hacerles ver el grave riesgo que puede entrañar para la salud de sus participantes en una prueba de tanta dureza. Además, han emitido escritos a las diferentes administraciones públicas como el Cabildo de Lanzarote, el Servicio Insular de Deportes, la Federación Canaria de Triatlón y los clubes integrados en dicha federación, así como a Salud Pública del Gobierno de Canarias. También, y con la misma finalidad, han enviado una carta al Ironman Group International.

El Colegio lamenta que «la organización mantenga su postura de ahorro de costes en la atención sanitaria a los deportistas» y que cedan este servicio «a quiromasajistas no cualificados». Una atención no profesional, que no solo atenta contra la salud de los atletas, también va contra «la seguridad y el prestigio de esta prueba de proyección internacional». En este sentido, indican que tienen constancia de que, en anteriores ediciones y con la mediación del Cabildo de Lanzarote, se han presentado propuestas a la organización por parte de fisioterapeutas con empresas en la isla, unas propuestas que fueron rechazadas.

Los fisioterapeutas insisten en que ellos son los profesionales adecuados, con el título de grado universitario, que pueden y deben actuar sobre la recuperación muscular manual y el masaje preventivo o terapéutico. Señalan, además, que la evidencia científica demuestra que, tras una carrera de tantos kilómetros, la musculatura sufre y queda microlesionada, por lo que debe existir una valoración previa individualizada y, de ser necesaria la atención o la realización y aplicación de técnicas manuales, siempre será terapéutica y nunca con fines de relajación.

Este colegio profesional espera que, con esta denuncia, los corredores, tanto profesionales como amateurs, estén debidamente informados del tipo de atención que recibirán este fin de semana. Asimismo, denuncia que el Ironman Lanzarote 2023 vuelve a fomentar el intrusismo profesional al no contar con un servicio autorizado de fisioterapia para la recuperación post-competición de los participantes.