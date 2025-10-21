El Interisleta Gran Canaria, campeón de la IV Isleta Cup Gran Canaria

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de octubre 2025, 23:30 Comenta Compartir

El Interisleta Gran Canaria se proclamó brillante campeón de la IV Isleta Cup Gran Canaria, que se disputó, este pasado fin de semana, en las instalaciones del pabellón Jesús Telo, con la participación del club capitalino, el CD Inclúyete de Arucas, el CD Addin Fundación Canarias de Tenerife y el Villalba Baloncesto de la capital de España.

El baloncesto tomó el testigo del fútbol sala, protagonista en las tres ediciones anteriores, en una cita marcada por el ambiente festivo que reinó en las gradas del recinto capitalino durante dos emocionantes jornadas y que convirtió el evento en el mejor exponente del compromiso, la inclusión, el esfuerzo, el respeto, la convivencia y la igualdad en el deporte.

La jornada sabatina sirvió para que los cuatro equipos se enfrentaran en una liguilla «todos contra todos» y fue el equipo isletero el que logró el billete para la final tras imponerse en los tres partidos que disputó. El resto de conjuntos ganó un partido y perdió dos, pero fue el CD Inclúyete, gracias a una mayor diferencia de puntos, el que logró el pase para medirse, en el partido decisivo, al equipo anfitrión.

La gran final del domingo dejó un apasionante duelo grancanario con el triunfo del Interisleta Gran Canaria en un vistoso encuentro. Por su parte, el CD Addin Fundación Canarias de Tenerife conquistó el tercer puesto, tras derrotar al Villalba Baloncesto de Madrid en el partido de consolación.

El entrenador del equipo campeón, Interisleta Gran Canaria, Darío Santana, no ocultó su felicidad por un torneo «muy emotivo que dejó dos jornadas de grandes emociones con un espectacular grupo humano que salió a divertirse desde el primer minuto. En lo deportivo, que era lo menos importante, tuvimos la suerte de ganar el torneo y baloncesto y el Villalba fue el mejor en fútbol sala, aunque lo que primó fue la convivencia, el deporte, el respeto y el compañerismo», aseguró.

Villalba, campeón del torneo de fúbol sala

De forma paralela, se celebró un torneo de fútbol sala que tuvo en el Villalba madrileño al campeón, tras superar en la semifinal al Interisleta Gran Canaria y en la gran final al CD Addin tinerfeño.

La ceremonia de entrega de trofeos puso el punto y final a un torneo que se afianza en el panorama regional como un ejemplo de visibilización y compromiso con el deporte adaptado.

La IV Isleta Cup Gran Canaria está organizada por el Interisleta Gran Canaria, patrocinada por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Deportes, y colaboran Fundación DISA, Universidad Fernando Pessoa Canarias, Spar Gran Canaria, Fundación Puertos de Las Palmas, Tirma, CC El Muelle, Alfonso Serrano Distribuciones Deportivas, T.E. Publicidad y Drago Plus.