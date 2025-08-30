El Hospital La Paloma Pueblo Guanche no falla y conquista la Copa Cabildo La embarcación patroneada por José Ponce se proclamó este sábado vencedor del Concurso Belén María, con un tiempo de 1:05:09 en una jornada de máxima igualdad en la bahía capitalina

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 30 de agosto 2025, 20:50

El Hospital La Paloma Pueblo Guanche se proclamó este sábado vencedor del Concurso Belén María, última prueba de la Copa Cabildo de Gran Canaria, y con este triunfo aseguró también el título de la competición copera. La flota se encontró con un viento intenso de 18 nudos del norte-noroeste (350º) que marcó el desarrollo de una regata muy exigente y con algunos incidentes.

El bote patroneado por José Ponce, firmó una gran actuación con un tiempo de 1:05:09. La igualdad fue máxima, con apenas segundos de diferencia entre los tres primeros clasificados. El Villa de Agüimes Ybarra, de Alejandro Rodríguez, entró en segunda posición con 1:05:50, a solo 41 segundos del vencedor. El tercer lugar fue para el Spar Guerra del Río de Gary Chocho, que completó el recorrido en 1:05:57, a 48 segundos del Pueblo Guanche. Por detrás, el Portuarios Puertos de Las Palmas, patroneado por Manri Rodríguez, llegó cuarto con 1:08:52, a más de tres minutos del campeón, cerrando así el grupo de cabeza.

En quinta posición terminó el Minerva Idamar Atlantic, con Israel Cabrera al mando, que registró 1:09:21. Tras él, el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes, de Aday Ramírez, cruzó la línea de meta en 1:10:22, mientras que el Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas, patroneado por Patricia Medina, acabó séptimo con un tiempo de 1:11:29. El Viajes Insular Unión Arenales, de Mykel Perdomo, fue octavo con 1:12:06, y el Chacalote Comercial SanRob, de Neno Ramírez, cerró la clasificación en novena posición con 1:16:15.

La regata estuvo marcada por los abandonos. El Porteño Sisocan Sabor a Gloria, con Daniel Rodríguez como patrón, se retiró tras una trabucada antes de la segunda baliza. El mismo destino corrió el DISA Roque Nublo ULPGC, patroneado por Orlando Umpiérrez, que también se retiró después de sufrir una trabucada pasada esa segunda baliza.

Con este resultado, el Hospital La Paloma Pueblo Guanche se adjudicó la Copa Cabildo de Gran Canaria, cerrando la competición con un total de 12 puntos, dos menos que el Villa de Agüimes Ybarra (14). El podio lo completó el Spar Guerra del Río (17), mientras que el Portuarios Puertos de Las Palmas finalizó en cuarta posición con 22 puntos.

La emoción de la Vela Latina Canaria no se detiene y este domingo a las 12:00 horas volverá la competición con la disputa de la 13ª y última jornada del Campeonato Aguas de Teror, en la el Hospital La Paloma Pueblo Guanche aspira a proclamarse campeón si vence su pega al Spar Guerra del Río, que también necesita ganar para forzar una regata de desempate para decidir el título.