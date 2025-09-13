El Hospital La Paloma Pueblo Guanche conquista la Final del Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

El Hospital La Paloma Pueblo Guanche, con José Ponce a la caña, se proclamó este sábado vencedor de la Final del Torneo Eliminatorio Fundación La Caja de Canarias, tras imponerse en una regata vibrante y llena de alternativas celebrada en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, estuvo presente en la regata que congregó numeroso público en la bahía capitalina.

La salida situó en cabeza al Viajes Insular Unión Arenales de Javier Barreto, seguido del Disa Roque Nublo ULPGC patroneado por Daniel Rodríguez Zaragoza, mientras que el Pueblo Guanche partía desde la tercera y última posición. El primer tramo confirmó la igualdad entre las tripulaciones: el Roque Nublo arrancó fuerte por sotavento, poniendo en aprietos al Arenales, que supo reaccionar y recuperar la delantera. En esos compases iniciales, el Pueblo Guanche navegaba rezagado, sin encontrar la velocidad necesaria para engancharse a la lucha por el liderato.

Con el paso de los minutos, la estrategia de paciencia del bote de Ponce comenzó a dar frutos. El patrón reconoció al término de la regata que «ha sido una regata muy complicada desde el principio. Los dos botes tomaron decisiones muy distintas: uno intentando mantenerse con viento lento y el otro corriendo por sotavento. En un momento, cuando se abrió el viento y vimos dónde estaba el Roque Nublo, parecía que todo se complicaba más de lo normal, sin muchas alternativas a la vista. Aun así, el planteamiento que teníamos —tener paciencia y aguantar aunque fuéramos lentos— terminó funcionando».

El momento decisivo llegó con la entrada de las primeras rachas de viento de tierra. El Guanche, que incluso llegó a llenarse de agua en plena remontada, supo transformar esa dificultad en oportunidad. «Cuando llegó la primera racha de verdad, nos llenamos de agua, pero también nos llenamos de velocidad. Mientras achicábamos, el viento fue aumentando, y por fin cogimos esa línea que buscábamos desde la salida. A partir de ahí, empezamos a correr y aprovechamos ese viento de tierra que fue definitivo», explicó Ponce.

Por detrás, el Arenales mantenía sus opciones. Javier Barreto calificó la prueba como «una regata de mucha tensión. Desde el principio sabíamos que no iba a ser fácil, pero confiamos en nuestra estrategia: aguantar, no desesperarse, y esperar el momento. Cuando vimos al Roque Nublo en una posición complicada, pensamos que todo se ponía cuesta arriba. Pero justo como habíamos previsto, llegó esa racha de viento que cambió todo. Nos llenamos de agua, sí, pero también fue la señal de ataque. Esa racha marcó la diferencia».

En el caso del Roque Nublo, la suerte no acompañó. Rodríguez Zaragoza relató que «apostamos por sotavento, con buena velocidad, y hubo un momento en que estábamos muy bien posicionados. Sin embargo, el tema de los carriles nos jugó en contra. Mientras a ellos les entraban varias rachas de tierra, a nosotros nos agarró una calma que en apenas dos minutos nos dejó atrás. Luego pasamos por la popa de otro barco y, aunque empezamos a recuperar en la primera racha de tierra, esa racha fue un poco rara, con una ola y un viento que no nos terminó de lanzar al fondo. Ahí se nos escapó la oportunidad».

Finalmente, el Hospital La Paloma Pueblo Guanche cruzó la línea de meta con un tiempo de 1:02:45, confirmando su espectacular remontada y adjudicándose el título. El Viajes Insular Unión Arenales fue segundo con 1:04:44, mientras que el Disa Roque Nublo ULPGC cerró la clasificación con 1:05:59.

La victoria supone un nuevo éxito para el Pueblo Guanche, que demostró capacidad de sacrificio, lectura de la regata y un gran trabajo de equipo para imponerse en una final que mantuvo la emoción hasta el último tramo.