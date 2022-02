Honores para el Molina Sport por su tercera Copa seguida

El consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, agasajó este jueves a una pequeña comitiva del CH Molina Sport, con el presidente Alejandro Molina a la cabeza, acompañado de los jugadores Andreu Tomàs, Edu Cabalin e Iván de las Heras, quienes recibieron la felicitación e inmortalizaron el éxito del máximo representativo del hockey línea canario, posando con las tres Copas del Rey conquistadas por el club de manera consecutiva en Valladolid 2020, Gran Canaria 2021 y, más recientemente, Cartagena 2022

Desde la consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria se ha apostado decididamente por el crecimiento de un deporte, que aún siendo considerado como minoritario, ha sido capaz de demostrar que con trabajo, esfuerzo, sacrificio y el necesario apoyo de las instituciones públicas, se puede llegar a lo más alto.

Francisco Castellano aprovechó la ocasión para desear mucha suerte en los próximos objetivos del CH Molina Sport que pasan por pelear por conquistar su segundo título de la Liga Élite de su historia e intentar traer a Gran Canaria la que seria su primera Copa de Europa.

«Es un reconocimiento más que merecido. Es un equipo que nos viene acostumbrando a vivir estos triunfos in extremis, con muchísima tensión en cada uno de los partidos de semifinales y finales que han disputado; pero una vez más el trabajo, el buen hacer y la constancia de este magnífico club, que es representativo de Gran Canaria en el hockey línea, han hecho posible que por tercer año consecutivo se hayan proclamado campeones de la Copa del Rey», dijo Castellano.

Por su parte, Alejandro Molina no pudo ocultar la motivación superlativa que implica estenuevo éxito: «Fue un fin de semana estresante, pero es lo que al final hace que todo valga la pena. No digo que seamos masoquistas, pero la verdad es que cuando uno gana de esta manera, sufriendo, parece que los títulos tienen mucho más valor. Ganar 3 Copas del Rey de manera consecutiva no es nada fácil, pero la verdad que la semifinal que vivimos en Cartagena ante Tres Cantos fue no apta para gente con problemas de corazón».

El dirigente, ya con la vista puesta en el futuro, no ocultó los retos que espera cubrir y que mantengan al Molina Sport en lo más alto del panorama nacional y, a ser posible, continental: «Estamos inmersos todavía en todas las competiciones. Perdimos en pretemporada la opción de llegar a la final de la Supercopa y tenemos que mirar adelante después de ganar esta Copa del Rey, debemos pensar en la liga, pensando ya en el partido de este sábado con CHC Las Rozas y volveremos a tener la oportunidad este año de pelear por la Copa de Europa».