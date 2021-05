Histórico ascenso en Madrid del Casa de Canarias CF a la Segunda madrileña Se proclama campeón de la categoría después de haber batido al Carabanchel y al filial del Rayo Vallecano El combinado canario celebra su ascenso. / c7 CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 23 mayo 2021, 17:59

El Casa de Canarias CF logró este domingo un histórico ascenso a la Segunda madrileña después de una temporada en la que han batido a rivales de la entidad del Carabanchel y el filial del Rayo Vallecano. La ya llamada Selección Canaria en Madrid está compuesta íntegramente por jugadores canarios que se formaron en los filiales de las islas y que estudian o trabajan en la capital. Presidido y fundado por el canario Roberto Miño cuenta en la dirección técnica con el legendario Pacuco Rosales y Raúl Jorge y este año el banquillo lo ha ocupado el entrenador tinerfeño Pedro Cabello.

Tal y como ha confirmado su capitán Guillermo Garcia Bello, formado en él Unión Viera y en el Teror, «este acenso está dedicado a toda Canarias y especialmente a todos los que nos han dejado este último año».

El equipo de la Casa de Canarias nació para proyectar la imagen de Canarias en el exterior y como un proyecto de inclusión para todos los canarios que pasan por estudios o trabajo algunos años en la capital antes de volver a las islas.

El presidente Miño, que marcó el objetivo del ascenso a principio de la temporada, ha logrado rescatar para este proyecto a varias perlas de filiales canarios que han cautivado a los espectadores con su «fútbol canario». Es el caso por ejemplo del que fuera Juvenil Nacional de la UD, Jaime Tascón, el ex blanquiazul y jugador de la Selección Española sub-18, Samuel Barzuzano, el ex Tenisca Dani Castro, Iván Bolaños y Edu Granados del Guía o Luis del Castillo del Universidad.

Durante la celebración, que ha tenido lugar en el Asador Donostiarra, icónico templo de celebraciones futbolísticas, Roberto Miño ha confirmado que cuenta con los mismos jugadores para el año que viene ya que «todos se han partido el pecho por su tierra y y todos han sido fundamentales en esta gesta».