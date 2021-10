Hidalgo: «Además de salud, el deporte es cohesión social y una fuente de empleo»

A pesar de los 13 últimos meses marcados por la pandemia, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria presume la labor realizada por el IMD y por la concejalía liderada por Aridany Romero, calificando el deporte como factor de cohesión social y fuente de empleo. No en vano, la recuperación del calendario deportivo conjugado con la ingente inversión prevista en esta área definen una hoja de ruta ilusionante a corto y largo plazo.

-Ha insistido usted que el deporte es un área vital para la recuperación económica. ¿Cómo lo contempla su gobierno de cara al futuro próximo?

-Esta cuestión entró en un importante debate en la anterior crisis económica y en la actual, sobre todo cuando, en los meses álgidos de la pandemia, la sociedad reclamaba más tiempo de esparcimiento y activación física. No solo era necesaria para mejorar su salud sino también para conciliar su actividad social, reducida a la mínima expresión. Los índices de contagio en el deporte eran ínfimos, sin embargo miles de jóvenes se veían sin la posibilidad de realizar su deporte favorito durante todo un año deportivo. Pero no solo eran los jóvenes, sino también los adultos, el deporte amateur e incluso las disciplinas más humildes a nivel económico se veían laceradas por esta situación. Desde el minuto 1 el IMD se puso manos a la obra para minimizar las consecuencias, manteniendo la inversión y las ayudas, además de generar nuevos puestos de trabajo directos e indirectos, rompiendo así viejos estereotipos que otros partidos han querido alimentar.

-¿A qué clichés hace usted alusión que eran necesarios romper?

-En anteriores crisis, tanto la cultura como el deporte eran las principales sacrificadas para minimizar esa hemarrogia económica. Craso error. En ambas áreas, detrás de cada actividad, hay una serie de trabajadores, autónomos, pymes o empresas que generan riqueza y servicios indispensables para toda sociedad. Cabe recordar que en las Islas se estima que el deporte genera un total de 20.000 puestos de trabajo, que se traduce en un 3,5% del PIB de Canarias. Hemos tenido que agudizar el ingenio no solo para reducir las consecuencias de la crisis sanitaria, sino también para sentar las bases de la recuperación económica.

-¿Cuáles son los puntos cardinales de esa hoja de ruta que se marca el Ayuntamiento y el IMD?

-Sin duda, todo se capitaliza en empleo, empleo y empleo. Tanto directo como indirecto. No solo generado desde el IMD sino también propiciando las condiciones idóneas para que los agentes deportivos y el tejido federativo salgan fortalecidos después de este periodo.

-No será fácil crear empleo en estos tiempos…

-Pues ese es nuestro empeño y obsesión. Sirva de ejemplo la incorporación, el pasado mes de noviembre, de 28 nuevos operarios de instalaciones deportivas. Conviene reseñar que desde 2003 no entraban auxiliares de instalaciones a la plantilla del IMD, por lo que hablamos de un hito histórico y un cambio de signo. Además, no solo hemos mantenido las subvenciones sino que incluso hemos aumentado las ayudas tanto al deporte adaptado como al deporte base, incluidas las subvenciones a eventos, deportistas individuales, clubes de élite y al deporte femenino. En tiempos de crisis, el Ayuntamiento tiene que redoblar esfuerzos para generar riqueza, y con ello garantizamos la supervivencia de miles de puestos de trabajo, el normal funcionamiento de instituciones y federaciones así como la continuidad de clubes y entidades que, sin esa ayuda, posiblemente habrían tenido que cerrar o desaparecer.

«El organismo contempla cifras presupuestarias históricas, triplicando además la inversión deportiva destinada a cada ciudadano en los últimos cinco años»

-Recuperar gran parte de los eventos del calendario deportivo es otra de sus prioridades.

Los distintos niveles del estado de alarma, junto con la intensidad de las distintas oleadas de la Covid-19 y los continuos cambios en las medidas y restricciones han hecho mella en la celebración de diversos certámenes. Sin embargo, y gracias a la excelente labor tanto del concejal, Aridany Romero, como de la gerente, Leticia López, y de los trabajadores del organismo municipal, se ha conseguido mantener competiciones como la LPA Trail, así como la Copa del Rey y de la Reina de voleibol, donde destacaron nuestros representantes capitalinos. El Rally Islas Canarias fue otro rotundo éxito, teniendo en cuenta las dudas que se suscitaron en primera instancia. Otras pruebas se celebraron finalmente en formato virtual, como la tradicional San Silvestre, y eso era importante, porque era importante darle continuidad a gran parte de los campeonatos que alberga nuestra ciudad. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad que reúne unas condiciones excelentes para acoger toda clase de disciplinas y competiciones. Y en el caso de Canarias, los índices de contagio han sido siempre relativamente bajos, por lo que reestablecer de manera relativamente rápida nuestro calendario deportivo sería un importante punto de inflexión a todos los niveles.

-¿Hay suficientes recursos municipales para garantizar esa recuperación económica?

-Rotundamente sí. Desde que entramos en el Gobierno, el presupuesto de Deportes no ha dejado de crecer, rondando en la actualidad los 12 millones de euros, cifras históricas desde la constitución del IMD. Con ello, hemos triplicado la inversión deportiva destinada a la ciudadanía. Es decir, antes de 2015, desde las cuentas del Ayuntamiento se destinaban 11 euros en inversión deportiva por persona; ahora son más de 30 euros. Y no es solo para potenciar el deporte, sino también la actividad física. Tratamos de garantizar el acceso al deporte haciéndolo cada vez más universal, con nuevas instalaciones, mejorando la inclusión social, el deporte adaptado e incluso impulsando proyectos como Parques Activos, los Campus de Verano e Invierno o el Programa de Actividades Deportivas Dirigidas, que incluye plazas gratuitas a colectivos especiales y socialmente vulnerables.

-Según ha reconocido en anteriores ocasiones, el Ayuntamiento invertirá entre 2020 y 2021 un total de 12 millones de euros en la rehabilitación y creación de nuevas instalaciones. ¿No sería mejor destinar parte de esa cuantía a otras cuestiones?

-Como ya saben, soy un keynesiano convencido, que cree en el esfuerzo del gobierno para la generación de las condiciones y la inversión necesaria para reactivar la iniciativa privada y la igualdad de oportunidades. Hay que tener en cuenta, a nivel general, nuestra obsesión por agilizar la recuperación económica y social de la ciudad. Por ello, hemos proyectado una importante inversión en todas las áreas en obra pública que calculamos pueda generar unos 1.800 puestos de trabajo -directos e indirectos- a corto y medio plazo. En el caso de Deportes, la construcción de nuevas instalaciones garantiza no solo empleos en la construcción, sino en los servicios posteriores, como encargados de instalaciones, entrenadores, preparadores y educadores físicos, utileros, etc. Es toda una cadena que, sin duda, genera riqueza.

-¿Y cuáles serían las obras más destacadas de ese periodo?

-Por poner una serie de ejemplos, recientemente hemos finalizado la remodelación integral del campo de fútbol de Costa Ayala, así como la cubierta de La Mayordomía. En breve haremos lo propio con la superficie y la cubierta de Jorge Pulido, así como el campo de fútbol del López Socas -incluyendo las canchas de tenis-, entre otras obras.

-Da la sensación de que se vuelcan especialmente con el fútbol…

No exactamente. Evidentemente, el fútbol es uno de los deportes más populares con mayor número de practicantes, pero también es cierto que existen más instalaciones de esta disciplina que necesitaban una importante rehabilitación, o habían quedado sus equipamientos obsoletos. En nuestra hoja de ruta está también el tenis, como he comentado antes, o el nuevo Poliderportivo de Jinámar, la cubierta de hockey línea del García San Román, el futuro campo de béisbol o el parque deportivo de El Zardo, que se convertirá en el epicentro insular de los mal llamados deportes minoritarios, contemplando 14 disciplinas como el tiro con arco, el dual slalom -carreras de bicis con saltos y terraplenes-, el pumtrack -circuito de bicis con peraltes en los que no se utilizan los pedales- o el trialsín -recorridos ciclistas especiales con dificultades-. Tengamos claro que el deporte es salud, pero también cohesión social y empleo. Haremos todo lo que sea necesario para garantizar la recuperación económica y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.