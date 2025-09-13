Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del estreno del Heidelberg en el Torneo Internacional Isla de Gran Canaria. C7

El Heidelberg Volkswagen se impone al Rote Raben (3-1) en su estreno en el Torneo Internacional Isla de Gran Canaria

Voleibol ·

Las de Santi Guerra se impusieron por 3 a 1 con parciales de 25-16, 22-25, 25-18 y 25-21

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:49

Comienzo con victoria del Heidelberg Volkswagen en el Torneo Internacional Isla de Gran Canaria tras imponerse a un luchador conjunto alemán por 3 a 1 con parciales de 25-16, 22-25, 25-18 y 25-21 en el encuentro que habría la competición, que completan el FC Porto, portugués, y el Roma Volley Italiano.

El Heidelberg llegaba a este su primer test serio de pretemporada con ya toda la plantilla al completo tras la incorporación esta semana de las mundialistas españolas Lola Hernández y Patricia Aranda, y la argentina Martina Bednarek.

Santi Guerra sacaba en su primer septeto de la temporada a Mireia Guilabert, Sulian Matienzo, Bea Novoa, Cara McKenzie, Anlene Van der Meer, Blanca Martínez y Claudia Figueroa.

El partido comenzaba con dominio de las locales, que se llevaban la primera manga por un claro 25 a 16.

Buena reacción del conjunto alemán en el segundo set, al que su mejoría en recepción y en defensa le permitió llevarse el segundo set por 22 a 25 y empatar el partido.

De nuevo salían más entonadas las grancanarias en el tercer set y mediada la manga lograban tomar distancias en el marcador, para terminar poniendo el 2 a 1 gracias al 25 a 18 del marcador final de este tercer juego.

La cuarta manga fue un calco de la tercera, un Heidelberg Volkswagen dominador y un Rote Raben que no lograba parar el ataque canario como lo había hecho en el segundo set. De esta manera, las de Santi Guerra se imponían por 25 a 21 y se apuntaban su primera victoria en este Torneo Internacional Isla de Gran Canaria.

Este sábado, segundo partido de las grancanarias ante el conjunto portugués del FC Porto, a partir de las 19:15 en el Miguel Solaesa. Antes, a las 17:00 h. se verán las caras el Roma Volley y el Rote Raben.

