El Heidelberg Volkswagen arranca la Liga Iberdrola con una cómoda victoria ante Feel Alcobendas (3-0)

Las de Santi Guerra se impusieron por 3 a 0 con parciales de 25-17, 25-20 y 25-21 | El domingo, 12 de octubre, a las 18:00 h., el Heidelberg recibe de nuevo en el Miguel Solaesa al Kiele Socuéllamos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 9 de octubre 2025, 23:04 Comenta Compartir

Cómoda victoria del Heidelberg Volkswagen en su debut en la Liga Iberdrola 25/26 tras vencer al recién ascendido Feel Alcobendas por 3 a 0, con parciales de 25-17, 25-20 y 25-21, demostrando una gran superioridad.

Las de Santi Guerra saltaban por primera vez esta temporada al Miguel Solaesa sin dos de sus jugadoras más importantes, Sulian Matienzo y Patricia Aranda, que, lesionadas, no podían sumar para el conjunto colegial.

Aún así, las grancanarias comenzaban el partido totalmente enchufadas y bajo la perfecta dirección de Mireia Guilabert, elegida a la postre como mejor jugadora del choque. Tras algunos errores en el saque de las madrileñas, las locales fueron tomando ventajas, hasta terminar llevándose el primer set por 25 a 17.

Poco cambiaron las cosas en la segunda manga, los buenos ataques de Bea Novoa, Anlène Van der Meer y Sofía Tummino, y el muro infranqueable de Cara McKenzie en el bloqueo, permitían a las colegiales tomar de nuevo ventajas mediado el set, que terminaron llevándoselo por 25 a 20.

C7

La tercera manga fue un calco del resto del choque, dominio absoluto de las locales y las de Luciano Pérez siempre a remolque del Heidelberg Volkswagen, que se llevaba el tercer set por 25 a 21 y los primeros tres puntos de la temporada.

El domingo, más voleibol en el Miguel Solaesa, las de Santi Guerra reciben al Kiele Socuéllamos en el que será el segundo choque de la temporada para las grancanarias tras su victoria ante las madrileñas del Feel Alcobendas.

Heidelberg

Temas

Iberdrola

Heidelberg

Alcobendas

Manga