Júbilo por el título del Heidelberg en Tenerife. C7

El Heidelberg, campeón del Torneo Romina Lamas tras imponerse en la final al JAV Olímpico (3 a 1)

Voleibol ·

Las de Santi Guerra se impusieron en semifinales al CV Haris y en la final al JAV Olímpico con parciales de 15-25, 19-25, 25-23 y 20-25

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:28

Fin de semana productivo para el Heidelberg Volkswagen en Tenerife, en el que además de continuar engrasando la maquinaria de cara al comienzo liguero con dos exigentes test, se volvió para Gran Canaria con el título de campeonas del I Torneo Granadilla Romina Lamas – Copa Gobierno de Canarias tras imponerse en la final en el derbi grancanario al JAV Olímpico por 1 a 3 (15-25, 19-25, 25-23 y 20-25).

El fin de semana arrancó para las colegiales con el partido de semifinales del sábado 27, ante el conjunto tinerfeño del CV Haris a las que Santi Guerra derrotaron en un disputado choque por 2 a 3, en un encuentro que dominaban las grancanarias por 0 a 2, 25-27 y 15-25, y que se complicó por la reacción de las tinerfeñas que, gracias al 25-20 y 25-16 del tercer y cuarto set, lograban forzar el tie break.

En la manga definitiva, las chicas del Heidelberg Volkswagen fueron mejores y lograron el pase a la final tras imponerse 13 a15 en el quinto set de la semifinal.

En la final del domingo, las colegiales, sin la participación de Sulian Matienzo, debido a unas molestias físicas, saltaban al Pabellón Municipal de Deportes de Los Hinojeros con la intención de llevarse el título de campeonas ante el JAV Olímpico.

Las de Santi Guerra salían muy enchufadas desde el comienzo de la final y no daban opciones a las de Juan Diego García, que veían como el Heidelberg se ponía 0 a 2 con parciales claros de 15 a 25 y 19 a 25.

En la tercera manga reaccionaban las chicas del Olímpico y en el que fue el set más igualado del partido lograban poner el 1 a 2 tras imponerse por 25 a 23. Sin embargo, las colegiales volvían a imponer su ritmo en el cuarto set, llegando a tener rentas de hasta 8 puntos, llevándose finalmente el set, el partido y el título de campeonas, tras imponerse por 20 a 25 en la manga que cerraba el Torneo Granadilla Romina Lamas – Copa Gobierno de Canarias.

Como MVP del torneo fue elegida la colocadora del Heidelberg Volkswagen, Patricia Aranda.

Con la celebración de este título arranca una semana histórica para el Heidelberg Volkswagen, que el próximo viernes 3 de octubre recibirá el premio a Mejor Equipo de 2025 de los Premios al Deporte Canario que otorga el Gobierno de Canarias y que votan periodistas deportivos de todo el Archipiélago.

