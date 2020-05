Haridian Rodríguez también se queda en el Rocasa Gran Canaria

El Rocasa Gran Canaria no descansa en tiempo de pandemia con visas a un próximo curso donde los restos volverán a ser pelear por todos los títulos.

La pivote isleña es sinónimo de empuje, de carácter, de espíritu combativo y de gol, tal y como demuestran los 82 tantos materializados en los 16 partidos disputados en el presente curso, a pesar de comenzar la pretemporada tras una dura rehabilitación de su operación de menisco en un tiempo récord, que no la impidió dar el 120% en cada partido.

«Seguiremos peleando por los títulos»

Tras confirmar su continuidad, Haridian Rodríguez destacaba que «estoy muy ilusionada con la oportunidad que se me brinda de poder estar una temporada más en el club que apostó por mí en su momento para poder jugar en División de Honor. Tengo muchas ganas de poder hacer una buena temporada, ya que además la presente no la pudimos finalizar y no pudimos mostrar nuestro mejor nivel». Optimista como pocas, la pivote añade que «vamos a hacer una buena temporada. El objetivo siempre va a ser estar arriba, peleando por todos los títulos en juego, porque es lo que se merece este club y esta afición».