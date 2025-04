La Guardia Civil desplegará cerca de 200 efectivos en una cita para la historia

Un operativo a la altura de una cita del campeonato mundial

El Rally Islas Canarias 2025 no solo será una prueba deportiva de primer nivel, sino también un ejercicio de seguridad técnica avanzada en el que la Guardia Civil desplegada por la Comandancia de Las Palmas desempeñará un rol básico y central. Su despliegue es reflejo de una planificación estratégica orientada no solo a prevenir riesgos, sino a garantizar que Gran Canaria esté a la altura de las exigencias del WRC, no solo este año, sino en el futuro inmediato.