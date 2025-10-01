El CV Guaguas viaja a Soria para jugar contra el Unicaja Costa de Almería

Con el debut de Osmany Juantorena en Maspalomas, Sergio Miguel Camarero ha podido ver en acción a los 14 jugadores de su plantilla.

A. Gaztambide Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:35 Comenta Compartir

Tras disputar cinco partidos en las Islas Canarias, con un balance de una derrota y cuatro triunfos, la primera plantilla del CV Guaguas se desplaza el próximo viernes a la Península para disputar un torneo impulsado por la Real Federación Española de Voleibol que servirá para presentar la próxima edición de la Superliga.

Se trata de un cuadrangular que se disputará en el remodelado Pabellón de Los Pajaritos en Soria, y que comenzará a las 16.00 horas del próximo sábado con el encuentro entre el anfitrión, Grupo Herce Soria, actual subcampeón liguero, y el CV Melilla.

Para las 18.30 está fijado el choque entre el CV Guaguas y el Unicaja Costa de Almería, un equipo con varias caras nuevas respecto a la temporada anterior. En la mañana del domingo se dilucidará la tercera plaza, a las 10.00, y a las 12.00, con las cámaras de Teledeporte en directo, se jugará la final.

Cabe señalar que el último partido de la liga regular de la temporada 24-25 entre Guaguas y Unicaja se saldó con la victoria del conjunto almeriense por un contundente 3-0 (25-20, 27-25 y 25-22).

El entrenador grancanario, Sergio Miguel Camarero, considera que el torneo llega en un buen momento, «con cuatro equipos fuertes, ya rodados, e iremos viendo cómo está nuestro nivel para competir tras ocho semanas de entrenamientos. Hemos visto los resultados de cada uno y esperamos poder ofrecer una buena versión, que el público se divierta, y poder seguir sumando carga de trabajo exigente. El martes 21 de octubre jugaremos el partido de ida de la Champions League en Hungría y ahí tenemos que llegar lo más afinados posible».

Después de haber disputado los primeros cinco partidos, tanto en La Gomera, como en Gran Canaria, está es la radiografía de la plantilla de los amarillos: En la siempre exigente tarea de desacelerar los potentes saques de los rivales, los receptores serán Nico Bruno (Dorsal 1), Osmany Juantorena (5), Jorge Almansa (10) y Tomas Rousseaux (14). El dúo de líberos del CV Guaguas lo componen Ezequiel Figueroa (2) y Unai Larrañaga (8).

Les verán dando caña cerca de la red. Los cuatro centrales del CV Guaguas son Hélder Spencer (4), Jean Pascal Diedhiou (12) Elio Montesdeoca (15) y Martín Ramos (18). En la posición de opuesto, mucha dinamita, complementaria y explosiva: Walla Souza (6) y Augusto Colito (11). En la función de colocadores el CV Guaguas disfruta de las prestaciones de dos especialistas con mucho talento y acreditada solvencia como son de Io De Amo (7) y Dobromir Dimitrov (77).