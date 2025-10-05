Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Así vivimos el Real Madrid-Gran Canaria en directo: El conjunto blanco desactiva el nuevo proyecto de Lakovic en su estreno liguero
Walla Souza en pleno saque. C7

El Guaguas sucumbe en Soria (3-1)

Voleibol ·

El conjunto amarillo cedió en la final del Torneo de presentación de la Superliga ante el anfitrión Grupo Herce tras un duelo de alto nivel

Iván Martín

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 5 de octubre 2025, 18:34

Comenta

El Club Voleibol Guaguas sucumbe en la final del torneo de presentación de la Superliga Masculina, en un partido intenso y vibrante ante el Grupo Herce Soria (3-1). El Pabellón de Los Pajaritos lució sus mejores galas tras su reciente reforma. Los de Sergio Miguel Camarero firmaron un buen encuentro, pero acabaron cayendo por 3-1 ante un conjunto local que supo aprovechar su empuje y el aliento de su afición.

El choque comenzó con dominio soriano. El Guaguas, aún ajustando ritmo tras varios partidos consecutivos, no logró frenar la eficacia ofensiva del equipo de Alberto Toribio, que se adjudicó el primer parcial por 25-15. Sin embargo, los grancanarios reaccionaron con carácter: mejoraron en defensa, apretaron desde el saque y encontraron en Walla Souza y Osmani Juantorena a sus referentes ofensivos para igualar el encuentro tras un ajustado 28-26.

A partir del tercer set, el encuentro se volvió de máxima exigencia. El Soria mantuvo un ritmo altísimo y aprovechó los pequeños errores visitantes para volver a tomar la iniciativa. El empuje local terminó marcando la diferencia en los momentos clave, cerrando el partido por 3-1.

Más allá del resultado, el Guaguas sale reforzado de una pretemporada que le ha permitido medir su ritmo ante rivales de primer nivel. El próximo fin de semana: Torneo III San Cristóbal de La Laguna, último de la pretemporada, donde participarán los tres clubes canarios (Cisneros, San Roque y Guaguas) y el CV Melilla como invitado.

Parciales: 25-15, 26-28, 25-18 y 25-23.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calor vuelve de golpe a Canarias y la Aemet ya ha señalado la fecha en el calendario
  2. 2 Interior instala 306 equipos en los aeropuertos de las islas para realizar el nuevo control de fronteras
  3. 3 En la casa de la UD Las Palmas hay que respetar las normas
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  5. 5 Tres heridos por un accidente de moto
  6. 6 Rescatan a un joven desaparecido desde este sábado en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera
  7. 7 Dónde Saborear Gran Canaria según Rosa Rodríguez, especializada en nutrición deportiva, clínica y patologías digestivas
  8. 8 «Primero Canarias no se va a entregar a CC ni a nadie; este ataque no tiene credibilidad»
  9. 9 El reto de la docencia compartida en Canarias: «Es la mejor manera de llegar al alumnado»
  10. 10 Piden demoler un edificio inacabado en Mogán y su exclusión del PMM en trámites

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El Guaguas sucumbe en Soria (3-1)

El Guaguas sucumbe en Soria (3-1)