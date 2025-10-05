El Guaguas sucumbe en Soria (3-1)

El conjunto amarillo cedió en la final del Torneo de presentación de la Superliga ante el anfitrión Grupo Herce tras un duelo de alto nivel

Iván Martín Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 5 de octubre 2025, 18:34

El Club Voleibol Guaguas sucumbe en la final del torneo de presentación de la Superliga Masculina, en un partido intenso y vibrante ante el Grupo Herce Soria (3-1). El Pabellón de Los Pajaritos lució sus mejores galas tras su reciente reforma. Los de Sergio Miguel Camarero firmaron un buen encuentro, pero acabaron cayendo por 3-1 ante un conjunto local que supo aprovechar su empuje y el aliento de su afición.

El choque comenzó con dominio soriano. El Guaguas, aún ajustando ritmo tras varios partidos consecutivos, no logró frenar la eficacia ofensiva del equipo de Alberto Toribio, que se adjudicó el primer parcial por 25-15. Sin embargo, los grancanarios reaccionaron con carácter: mejoraron en defensa, apretaron desde el saque y encontraron en Walla Souza y Osmani Juantorena a sus referentes ofensivos para igualar el encuentro tras un ajustado 28-26.

A partir del tercer set, el encuentro se volvió de máxima exigencia. El Soria mantuvo un ritmo altísimo y aprovechó los pequeños errores visitantes para volver a tomar la iniciativa. El empuje local terminó marcando la diferencia en los momentos clave, cerrando el partido por 3-1.

Más allá del resultado, el Guaguas sale reforzado de una pretemporada que le ha permitido medir su ritmo ante rivales de primer nivel. El próximo fin de semana: Torneo III San Cristóbal de La Laguna, último de la pretemporada, donde participarán los tres clubes canarios (Cisneros, San Roque y Guaguas) y el CV Melilla como invitado.

Parciales: 25-15, 26-28, 25-18 y 25-23.