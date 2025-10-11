El Guaguas sucumbe ante el CV Melilla que sella su pase a la final en el Torneo de La Laguna (3-2)

El equipo de Camarero pierde (3-2) ante CV Melilla en un duelo disputado. La final, frente al Cisneros Alter este domingo a las 13.00 horas

El Club Voleibol Guaguas cosecha una derrota en esta pretemporada, tras caer ante el CV Melilla en el III Torneo de San Cristóbal de La Laguna, en la isla de Tenerife. Por tres sets a dos ha perdido el conjunto de Sergio Miguel Camarero frente al bloque dirigido por Salim Abdelkader en un encuentro en el que predominó la igualdad.

El cuadro grancanario empezó con mucha garra y siendo agresivos en defensa, como acostumbra. Arrancó con fuerza su duelo amistoso, adjudicándose un igualado primer set (25-23) gracias a un dominio en la red y acierto en el saque. Los amarillos impusieron su poderío físico, con el poderío en el salto de Walla Souza y Helder Spencer como referentes ofensivos, firmando puntos espectaculares tanto en ataque como en bloqueo.

En el segundo set, el Guaguas marcó el ritmo tirando de oficio desde los primeros compases, mostrando solidez en la recepción y contundencia en la red, sin bien el cuadro melillense demostraba ser muy compacto, bien trabajado y sin perderle la cara al partido. Una manga nuevamente muy disputada que se terminaría decantando a favor del cuadro de Melilla, todo pundonor y sacrificio (25-23)

Comenzaba el tercer set muy equilibrado, el marcador se mantenía casi igualado, sin que ninguna escuadra marcase grandes diferencias. El CV Melilla era una muralla en la red, sus bloqueos dañaban el ataque amarillo, que no imponía su potencial. No paraba de recorrer su banda un inquieto Sergio Camarero, que pedía tiempo para alentar a sus pupilos. Definitivamente el set acabaría en el haber de los melillenses, merecedores por trabajo y lucha en la red.(25-21).

De nuevo saltaban los equipos en busca de hacerse con la cuarta manga del choque sin grandes cambios, mismo guión , misma tónica, aunque en el meridiano del set , el Guaguas dio un paso adelante imponiendo su potencial como conjunto y se llevó la victoria por un 25 a 21.

El quinto y último set sería favorable al Melilla CV, que fue en busca del triunfo con fuerza, hasta alcanzar un 15 a 6. Finalmente, se hizo con el encuentro y luchará en la final ante el anfitrión.

Parciales: 25-23. 23-25. 21-25. 25-21. 6-15.