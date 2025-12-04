El Guaguas sella, con 21 puntos, su presencia en la Copa del Rey de Valencia

Tres amarillos de Cabo Verde. En el partido liguero disputado en Valencia se encontraron Augusto Colito, Manu Furtado, ahora en el Conqueridor, y que militó en el Guaguas, y Hélder Spencer.

Un día para descansar, un segundo para viajar, o entrenar si toca jugar en la Isla, y otro para afrontar partidos. Ese es el menú de cada tres días del CV Guaguas y que se repite de manera constante, desde el martes 21 de octubre cuando levantaron el telón de la temporada 2025-2026 con aquel triunfo ante el MÁV Elore Foxconn, en Hungría. Desde entonces, trece citas. Y trece alegrías.

El miércoles ganaba en casa del UC3M Leganés, por cero a tres, con ese trepidante segundo set que acababa alargándose hasta el 38-40. Ese triunfo le hacía conseguir 21 puntos en los siete primeros partidos y le vale para clasificarse de manera matemática para disputar la Copa del Rey en Valencia, a falta de que se pongan en disputa los 12 puntos, cuatro partidos, que restan para que finalice la primera vuelta.

Junto al actual líder de la Superliga también tiene plaza el Grupo Herce Soria, 20 puntos, en el torneo copero, con ocho equipos, que se jugará en La Fonteta a finales del mes de febrero, con la final prevista para el primer domingo del mes de marzo.

Con ese objetivo a largo plazo de intentar reeditar el título que se conquistó en Zaragoza, la actualidad del equipo de Sergio Miguel Camarero viene marcada por la visita este sábado del Unicaja Costa de Almería, que con nuevo entrenador, Israel Rodríguez, visitará el Gran Canaria Arena en un encuentro fijado para las 18.30, media hora antes del horario habitual de los amarillos cuando juegan en Siete Palmas.

En las filas verdillas militan ex jugadores del Guaguas como Fran Iribarne o Borja Ruiz, y que son piezas clave para el técnico Rodríguez, quien acaba de sustituir a Pablo Ruiz a finales de noviembre.

Ese choque liguero volverá a tener la exigencia de un calendario muy cargado, si bien el técnico grancanario, Sergio Miguel Camarero, prosigue con su hoja de ruta, comentando que «nuestra plantilla es amplia, tenemos muy buenos jugadores, con experiencia, y los más jóvenes inyectan ilusión a tope. Todos están muy involucrados desde que empezamos el 11 de agosto. Hemos logrado crear, una temporada más, un buen grupo. Se revitalizan cada día, viven los entrenamientos con intensidad y eso se transmite en los partidos. El calendario es duro, pero es lo que queríamos, poder competir al máximo nivel. Ese encuentro de Leganés muestra el potencial de la Superliga española. El segundo set pudieron llevárselo una docena de veces, con un gran juego. Aguantamos y pudimos resolver. No era un duelo contra un recién ascendido. Y quedó claro. Está prohibido confiarse o despistarse».

Tras el encuentro frente a los almerienses, la expedición del Guaguas pondrá rumbo a Alemania, para jugar el jueves 11 de diciembre en la cancha del Berlín Recycling el primero de los seis choques de la fase de grupos de la Champions League, donde también se medirá con el Perugia italiano, actual campeón continental, y con el club checo del VK Praga, pero eso ya será a partir de enero de 2026. Cabe significar que en el conjunto berlinés está jugando el ex amarillo Matt Knigge, el estadounidense que cosechó varios éxitos con la camiseta del CV Guaguas en las tres temporadas (2020-2023) que vivió en Gran Canaria.