El Guaguas sale airoso de Hungría (1-3)

El conjunto grancanario doblega al MÁV Foxconn a domicilio y encarrila la ronda eliminatoria de la Champions | El jueves 30, la vuelta en el Arena

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 21 de octubre 2025, 23:07

El Club Voleibol Guaguas dio un paso firme en su estreno europeo al imponerse por 1-3 al MÁV Elore Foxconn en el MET Arena de Székesfehérvár. Ante más de 1.600 espectadores, el cuadro de Sergio Miguel Camarero mostró su superioridad durante buena parte del encuentro y dejó encarrilada la primera eliminatoria previa de la Champions League, que se resolverá el próximo jueves 30 de octubre (19.00 horas) en el Gran Canaria Arena.

Desde el arranque, el Guaguas dejó claro a qué había ido a Hungría: a mandar. Con un juego agresivo en saque y eficacia ofensiva, los amarillos se adjudicaron el primer set por 21-25, pese a algunos desajustes en el bloqueo. El técnico grancanario reconoció tras el partido que «fallamos un poco en el bloqueo, pero los chicos entraron bien en el partido», satisfecho por la solidez mostrada en el debut continental.

El segundo parcial fue una auténtica exhibición de los grancanarios. Con un arranque demoledor (4-12), el Guaguas impuso su ritmo, su potencia y su fondo de banquillo. El dominio fue tan claro que el MÁV Elore se vio obligado a rotar piezas para contener la avalancha amarilla. El 16-25 final reflejó la superioridad de los amarillos, que en ese tramo fueron «amo y señor» del partido.

El tercer set mostró el otro lado del guion. El equipo local, empujado por su afición y aprovechando una ligera relajación del Guaguas, logró recortar distancias al imponerse por 25-21. Los de Camarero bajaron el pie del acelerador y lo pagaron, cediendo el único parcial del encuentro ante un rival que se rindió.

En el cuarto y definitivo set, el Guaguas volvió a apretar. Con Nico Bruno y Osmany Juantorena marcando la diferencia en ataque, retomaron el control y sellaron el triunfo con un 19-25 que cerró el marcador (1-3). Gran triunfo, resultado convincente y eliminatoria encaminada antes del duelo decisivo en casa, donde el Gran Canaria Arena espera vivir una noche europea de alto voltaje.

FICHA TÉCNICA:

CV Guaguas: Nico Bruno (10 puntos), Ezequiel Figueroa (-), Hélder Spencer (12 puntos), Osmany Juantorena (16 puntos), Walla Souza (13 puntos), Io De Amo (1 punto), Unai Larrañaga (-), Jorge Almansa (-), Augusto Colito (-), Jean Pascal Diedhiou (-), Elio Montesdeoca (-), Martín Ramos (11 puntos) y Dobromir Dimitrov (-).

MÁV Foxconn: Mbakiri Redi (13 puntos), Pesti Marcell (19 puntos), Luna Slaibe (12 puntos), Eke Péter (3 puntos), Szabó Vilmos (2 puntos), Szentesi Bálint, Tackás Milán, Varga Péter (1 punto), Koci Redjo (8 puntos), Kecskeméti Bálint Olivér, Peter Arnold y Szávai Károly.

Parciales: 21-25, 16-25, 25-21 y 19-25.

Árbitros: Jan Krticka (República Checa) y Bernard Valentar (Eslovaquia).