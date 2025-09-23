Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Juantorena, en una sesión preparatoria, posando junto a los balones de entrenamiento. C7

El CV Guaguas recupera a Juantorena para el duelo de presentación ante el Jihostroj checo

Voleibol ·

El ítalo-cubano, quien ya ha superado sus problemas físicos, será uno de los grandes atractivos del choque previsto para este jueves a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 22 de septiembre 2025, 23:34

Tras su triunfo en el Torneo Internacional Isla de La Gomera 2025, el CV Guaguas presentará su nuevo proyecto ante la afición con un nuevo duelo ante el VK Jihostroj, con la novedad del ítalo-cubano Juantorena, que vuelve tras recuperarse de sus problemas físico.

De nuevo el conjunto checo -con el que disputó la final en la isla colombina- será el rival en territorio amarillo en este choque -previsto para el jueves a las 19.00 horas en el Gran Canaria Arena-. Un último test antes de iniciar la campaña liguera.

