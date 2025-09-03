Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Juantorena, en un entreno junto con el técnico, Sergio Miguel Camarero. C7
Voleibol

El CV Guaguas estrena la pretemporada en La Gomera con Osmany Juantorena como gran atracción

El conjunto amarillo abrirá el 20 de septiembre ante el Cisneros Alter Tenerife un cuadrangular de nivel internacional. Cinco días más tarde será la presentación en el Arena ante el Budejovice checo

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:24

El CV Guaguas abrirá el telón de la pretemporada 2025-26 el próximo 20 de septiembre a las 18:30 horas, en un atractivo derbi ante el Cisneros Alter Tenerife, que se disputará en el Pabellón Audillón de La Gomera.

Este encuentro será el primero de un torneo cuadrangular organizado por el Club Voleibol Guaguas en colaboración con el Cabildo de La Gomera, que reunirá durante los días 20 y 21 de septiembre a cuatro equipos de gran nivel: CV Guaguas, Cisneros, Grupo Rafael Afonso San Roque y VK Jihostroj České Budějovice, actual subcampeón de la liga checa.

El campeonato servirá como una prueba para que los amarillos comiencen a coger ritmo competitivo de cara a una exigente temporada. Será además una excelente oportunidad para ver en acción a algunas de las nuevas incorporaciones del equipo, en especial al estelar Osmany Juantorena, quien vivirá sus primeros minutos como jugador del CV Guaguas.

Tras su paso por La Gomera, el conjunto grancanario regresará a casa para disputar el 25 de septiembre un partido especial en el Gran Canaria Arena, donde se presentará oficialmente ante su afición también contra el Budejovice. Ya con la vista puesta en el arranque oficial de la temporada, el Guaguas debutará en la previa de Champions enfrentándose al Foxconn, actual campeón de Hungría, el próximo 21 de octubre, en un duelo de alto voltaje.

