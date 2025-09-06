Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Los jugadores y técnicos del CV Guaguas posaron con los canteranos del CD Axinamar. FDLmedia

El CV Guaguas cierra en Jinámar su cuarta semana de preparación

El objetivo es llegar en óptimas condiciones al duelo de la ida de la Champions League en Hungría, 21 de octubre, pasando antes por el Torneo Internacional de La Gomera (20 y 21 de septiembre) y otros partidos en Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 6 de septiembre 2025, 17:02

El CV Guaguas cierra en Jinámar su cuarta semana de preparación con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al duelo de la ida de la Champions League en Hungría, 21 de octubre, pasando antes por el Torneo Internacional de La Gomera (20 y 21 de septiembre) y otros partidos en Gran Canaria.

La primera plantilla del CV Guaguas completaba en el Pabellón Juan Carlos Hernández, de Jinámar, su cuarta semana de preparación, y lo hacía con la presencia de una veintena de jóvenes jugadores del CD Axinamar, club fundado en 2018, y que tiene equipos de voleibol y de otras disciplinas deportivas, al mismo tiempo que está embarcado en una productiva labor social en el barrio teldense.

